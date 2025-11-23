Mallorca-Liebhaber Boris Becker zum fünften Mal Vater geworden

Der frühere Tennisprofi und Mallorca-Liebhaber Boris Becker ist zum fünften Mal Vater geworden. Das bestätigte Anwalt Christian-Oliver Moser am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa im Namen Beckers und dessen Frau, Lilian Monteiro: "Zoë Vittoria Becker ist gestern in Mailand gesund zur Welt gekommen."

Zuvor war im Instagram-Account von Becker ein Beitrag mit den Worten "Welcome to the world…" und dem Namen des Kindes erschienen. Zur "Bild" sagte Becker, der am Samstag auch seinen eigenen Geburtstag beging und 58 Jahre alt wurde, Zoë entstamme der griechischen Mythologie und stehe für Leben. Vittoria sei die weibliche Form von Victor, dem Vornamen von Lilians Vater.

Lange Mallorca-Vergangenheit

Boris Beckers Mallorca-Vergangenheit ist lang - und von Höhen und Tiefen geprägt. Wie so viele Schöne und Reiche hatte Boris Becker einst regelmäßig die Urlaube auf Mallorca genossen und war oft in den Golfclubs anzutreffen. Noch zu seinen aktiven Zeiten als Profisportler hatte der sechsfache Grand-Slam-Sieger 1997 das Anwesen Son Coll bei Artá für umgerechnet 500.000 Euro erworben.

Nur zwei Jahre später erfolgte ein Baustopp wegen illegal errichteter Gebäude. Schon 2002 wollte Becker die Finca wieder verkaufen. Doch es fand sich kein Käufer für den damals aufgerufenen Preis von 15 Millionen Euro. Immer wieder kam der hoch verschuldete Becker in den folgenden Jahren auch auf Mallorca in Zahlungsverzug. Dreimal mussten seine Anwälte eine Zwangsversteigerung der Finca abwenden.

Im Jahr darauf geriet Son Coll wieder in die Schlagzeilen, als der deutsche Hippie "Bauchi" mit mehreren Kumpanen die Finca besetzte um das Anwesen eigenen Angaben zufolge zu retten. Streitigkeiten in der Gruppe der selbsternannten Retter und die 2019 anrückende Polizei setzten dem ein Ende. Inzwischen hat ein Jungunternehmer aus Süddeutschland die Finca aufgekauft und umgestaltet.

Immer noch gerne auf der Insel

Dennoch: Boris Becker hat bis heute eine besondere Beziehung zu Mallorca. Immer wieder ist er auf gesellschaftlichen Events auf der Insel zu Gast. Zuletzt öffentlich aufgetreten war er im Juni 2025 aufgetreten: beim Wirtschaftsforum "Neu Denken" auf der Terrasse des Hotels Castillo Son Vida.