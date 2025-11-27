Mallorca-Liebhaber Richard Branson trauert um Ehefrau
Sie war seine "beste Freundin": Unternehmer Richard Branson nimmt Abschied von seiner langjährigen Partnerin Joan.
Der britische Milliardär und Unternehmer Richard Branson (75) trauert um seine Ehefrau und "beste Freundin". Mit "gebrochenem Herzen" müsse er mitteilen, "dass Joan, meine Frau und Partnerin seit 50 Jahren, gestorben ist", teilte Branson in einem Instagram-Beitrag mit. Joan Templeman sei seine "beste Freundin" und sein "Fels in der Brandung" gewesen.
Die 80-Jährige sei "schnell und schmerzlos" gestorben, schrieb der Gründer der milliardenschweren Virgin Group in einem Beitrag auf der Virgin-Webseite. Dass Branson demnach auch in diesem Moment an der Seite seiner Frau war, sei für die ganze Familie ein "großer Trost2. Der Nachrichtenagentur PA zufolge heirateten Branson und Templeman im Jahr 1989 und haben zwei gemeinsame Kinder, Holly und Sam.
Hotelier auf Mallorca
Branson ist seit Jahrzehnten mit Mallorca verbandelt. Nach jahrelangen Schwierigkeiten eröffnete er im Jahr 2023 das Luxushotel Son Bunyola in der Gemeinde Banyalbufar.
- Es drohen Haft und Geldstrafen: Warum Sie in Deutschland nicht an der spanischen Weihnachtslotterie teilnehmen sollten
- Nach überraschendem Hagelschauer in der Nacht: Jetzt kommen die Monsterwellen nach Mallorca
- MZ-Leser empfehlen: Das sind die Restaurants auf Mallorca mit dem besten Essen und Ambiente
- Freund mit Wasserflasche vergewaltigt: Drei der vier deutschen Mallorca-Urlauber gestehen die Tat vor Gericht
- Sie vergingen sich mit Wasserflasche an einem Freund: Vier deutsche Mallorca-Urlauber stehen wegen Vergewaltigung vor Gericht
- Ein neuer Stern für Mallorca: Lokal in Port de Pollença von Michelin-Restaurantführer geehrt
- In diesem Dorf auf Mallorca gibt es einen neuen Mercadona
- Stürmisches Herbstwetter: Wetterdienst warnt vor zehn Meter hohen Wellen auf Mallorca