Mallorca-Liebhaber Richard Branson trauert um Ehefrau

Der britische Milliardär und Unternehmer Richard Branson (75) trauert um seine Ehefrau und "beste Freundin". Mit "gebrochenem Herzen" müsse er mitteilen, "dass Joan, meine Frau und Partnerin seit 50 Jahren, gestorben ist", teilte Branson in einem Instagram-Beitrag mit. Joan Templeman sei seine "beste Freundin" und sein "Fels in der Brandung" gewesen.

Die 80-Jährige sei "schnell und schmerzlos" gestorben, schrieb der Gründer der milliardenschweren Virgin Group in einem Beitrag auf der Virgin-Webseite. Dass Branson demnach auch in diesem Moment an der Seite seiner Frau war, sei für die ganze Familie ein "großer Trost2. Der Nachrichtenagentur PA zufolge heirateten Branson und Templeman im Jahr 1989 und haben zwei gemeinsame Kinder, Holly und Sam.

Hotelier auf Mallorca

Branson ist seit Jahrzehnten mit Mallorca verbandelt. Nach jahrelangen Schwierigkeiten eröffnete er im Jahr 2023 das Luxushotel Son Bunyola in der Gemeinde Banyalbufar.