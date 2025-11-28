"Am ersten Tag die Auswanderung bereut": Die ehemalige Mallorca-Residentin Ingrid van Bergen ist tot

Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot. Wie unter anderem die "Bild-Zeitung" berichtet, wurde die ehemalige Mallorca-Residentin von ihrer besten Freundin Linda Schnitzler in ihrem Zuhause im niedersächsischen Eyendorf tot aufgefunden. Diese berichtet, van Bergen habe zuletzt nicht mehr sehen und laufen können. Sie sei friedlich eingeschlafen. Die 1931 in Danzig geborene Schauspielerin und Dschungelkönigin von 2009 machte über Jahrzehnte national und international Karriere, drehte unter anderem mit Klaus Kinski, Christopher Lee und Kirk Douglas.

Auf Mallorca lebte sie zwischen 1994 und 2001. Sie besaß eine Finca in der Gemeinde Calvià im Südwesten der Insel, wo sie sich um zahlreiche Tiere kümmerte. Ihre Zeit auf Mallorca war unter anderem durch die zwischenzeitliche Verlobung mit dem deutlich jüngeren Maler und Selbstdarsteller Johannes Adamski geprägt. Zur Hochzeit kam es nie, da van Bergen unter der Trunkenheit ihres Verlobten litt und die Reißleine zog. „Er war ein bezaubernder junger Mann. Doch er sprach dem Alkohol zu viel zu und hat sich schlecht benommen. Das war für mich das Ende.“

"Noch nie im Meer gebadet"

Ohnehin schien van Bergen nicht überaus glücklich mit ihrer Wahlheimat zu sein. So erklärte sie kurz vor ihrem Rückzug nach Deutschland in einem Interview: "lch habe hier noch nie im Meer gebadet. Ich spiele kein Golf, besitze kein Boot. Hier werde ich nur noch auf die Tierschutzschiene geschoben, dabei mache ich das alles ehrenamtlich. Aber von irgendetwas muss ich ja leben und hier treffe ich niemanden, der für mich beruflich von Bedeutung ist.“

2003 legte sie in einer Talkshow auf N3 nach: "Ich bin 1994 nach Mallorca gezogen und habe das bereits einen Tag später zutiefst bereut, weil ich mich unerwünscht und ungeliebt fühlte." Ihre Finca verkaufte sie an den Schauspielkollegen Heinz Hoenig. Und auch das ging nicht ohne Komplikationen vonstatten, wie sie in derselbenTalkshow berichtete. So habe sie nicht den kompletten Betrag für das Anwesen erhalten: Der Anwalt Hoenigs habe erklärt, er sei zahlungsunfähig.

Nach ihrem Aufenthalt auf Mallorca zog sie nach Eyendorf, wo sie nun im Alter von 94 Jahren verstarb.