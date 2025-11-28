Dreharbeiten in Südafrika: In diesem neuen Format sind "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner und Jada bald zu sehen

Nachdem es im Fernsehen und auf den Streaming-Plattformen nun länger ruhig um Mallorca-Auswanderin Danni Büchner gewesen ist, ist nun bekannt geworden: Die Fünffachmutter ist zusammen mit ihrer Tochter Jada Karabas derzeit in Südafrika am Drehen für ein neues RTL+-Format namens "Prominent verwandt". "Nach dem Erfolg von 'Prominent getrennt' stellen sich nun Realitystars gemeinsam mit ihren Eltern emotionalen und spielerischen Herausforderungen – und kämpfen dabei um bis zu 100.000 Euro.

Bei der Seapoint-Produktion handelt es sich um die erste Staffel des Formats. Noch bis Dezember soll das Format in Südafrika produziert werden. Die Ausstrahlung ist dann für kommendes Jahr auf RTL+ geplant.

Alle Teams der ersten Staffel. / RTL

Sie sind dabei

Neben dem Mutter-Tochter-Gespann trauen sich auch diese Teams an den Start.

Thorsten und Nico Legat

und Jana Maria mit Mama Eva-Maria Herz

mit Mama Kevin und Mama Michaela Schäfer

und Mama Yeliz und ihr Vater Savas Koc

und ihr Vater Micha Klotz mit seinem Papa Micha

mit seinem Papa Katrin und Tochter Anya Elsner

"Zwischen Emotionen, Ehrgeiz und Familienchaos zeigt sich, wer hier wen erzieht – und wer als Duo wirklich funktioniert", liest man in der Ankündigung weiter.

Danni Büchner und ihre fünf Kinder. / Picture Puzzle Medien

So wurde Danni Büchner bekannt

Danni Büchner, die mehr als neun Jahre Teil des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" war, zog 2015 mit ihren Kindern Joelina, Volkan und Jada Karabas zu Jens Büchner nach Mallorca. Ihr Vater, Yılmaz Karabas, starb bereits 2009. Die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya, deren Vater Jens Büchner ist, sind ihre Halbgeschwister. Im November 2018 verstarb ihr Vater und Danni Büchners zweiter Mann im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit seinem Tod zieht Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Die Familienmutter und ihre Zwillinge leben weiterhin im Osten Mallorcas, sind erst kürzlich umgezogen. Ihr drei großen Kinder sind mittlerweile von zu Hause ausgezogen, womit die Familienmutter zuletzt sehr zu kämpfen hatte.

Jada Karabas studiert Jura und ist das drittälteste Kind von Danni Büchner und lebt mittlerweile mit ihrem Freund zusammen. Zuletzt war das Mutter-Tochter-Gespann bei der RTLZWEI-Spielshow "Dinge gibt's..." zusammen zu sehen.