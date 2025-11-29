Von der ZDF-Serie auf die Insel: Wie Fabian Joest Mallorca zu seinem Lebensmittelpunkt machte

Dass Fabian Joest heute Schauspieler, Produzent und Regisseur ist, mit einem Studio in Ciutat Jardí, ist wohl einem Zufall zu verdanken. Kurz vor seinem 18. Geburtstag sprach eine Castingagentin den Deutsch-Argentinier in Frankfurt auf der Straße an. „Sie fragte mich, ob ich schon Erfahrung bei Film und Fernsehen habe. Für die ZDF-Serie ‚Singles‘ würden sie jemanden suchen, der einen südländischen Au-pair-Jungen spielen kann“, erinnert sich Joest.

Spätestens da wurde ihm klar, wie sehr er sich in der Pubertät verändert hatte. „Davor war ich ein kleines dickes Kind“, sagt er. Als Jugendlicher hatte er einen Riesensprung gemacht, war plötzlich groß und schlank. Er bekam die Rolle. Und 15.000 D-Mark als Gage. „Ich war positiv erschrocken“, erinnert sich der heute 52-Jährige. Einen ganzen Monat habe er dann für die ZDF-Serie gedreht.

Von London nach New York

Es war der Grundstein für seine Karriere. Sein Abitur hat Joest dann in London gemacht, nachdem er in Frankfurt von der Schule geflogen war. „Eine Freundin von mir war damals dort. Und ich wollte unbedingt Englisch lernen“, sagt der über 1,90 Meter große Mann. Später ging es für Joest nach New York, wo er bei mehreren Schauspielschulen vorsprach. Er wurde angenommen – „obwohl ich echt einen krassen deutschen Akzent hatte.“

Am renommierten Lee Strasberg Theatre and Film Institute sowie im HB Studio ließ er sich zum Schauspieler und Regisseur ausbilden. Auch Ballett, Jazz und Movement standen dort auf dem Lehrplan. „Ich war zwar nicht der Beste, habe das Tanzen aber geliebt“, sagt Joest, der es später wieder schleifen ließ – bis er 2022 auf einer Kuba-Reise seine Partnerin, die kubanische Tänzerin und Choreografin Laritza Torres Viera kennenlernte.

Im April 2024 eröffneten die beiden in Ciutat Jardí das Tanz- und Schauspielstudio Onà Studios. „Seither habe ich mir vorgenommen, jeden Tag eine Stunde zu tanzen. Ich mache alles außer Bauchtanz“, sagt Fabian Joest, der in dem Studio zunächst nur Kurse für Regisseure und Schauspieler anbieten wollte. Seine Partnerin lebt erst seit August 2024 fest auf der Insel. Mittlerweile gibt es in den Onà Studios ein großes Kursangebot: Bauchtanz, Hip-Hop, Tanzen auf High Heels, Salsa, Timba, Bachata, Ballett, aber auch Karate und Tanztherapie. Bei Letzterer lernen die Teilnehmer einfache Übungen, die sie auch zu Hause machen können, um Stress abzubauen, sagt Fabian Joest.

Laritza Torres Viera mit einigen Schülern und Schülerinnen. / Onà Studios

Ob für Kinder, Erwachsene, Paare, Kreative wie Schauspieler oder Regisseure oder Führungskräfte, die Ausstrahlung und Reden trainieren wollen: Für sie alle soll Onà Studios ein kreatives Zentrum sein. Auch so mancher Promi ist dort schon aufgeschlagen. „Daniela Katzenberger zum Beispiel hat für ihre Doku ‚Familienglück auf Mallorca‘ hier trainiert“, sagt Fabian Joest. Auch einige Darsteller des Kinofilms „Der perfekte Urlaub“, der derzeit auf Mallorca gedreht wird, hat das Paar in den Räumlichkeiten in Ciutat Jardí mitgecastet. Ein Detail kann er verraten: „Der Film hat viel mit Tanz zu tun, wir haben viele Choreografien gemacht.“

Auf Großvaters Spuren

In Berlin, wo er noch eine Wohnung hat, hatte Joest bereits ein Schauspielstudio. Nach einer Art Burn-out zu Pandemie-Zeiten zog es ihn nach Mallorca. „Mein Opa kam in den 60er-Jahren auf die Insel, hat im heutigen Gran Folies Beach Club in der Cala Llamp einen FKK-Club eröffnet.“ Fabian Joest ist zwar nicht auf Mallorca geboren, sondern in Frankfurt, hat „Mallorca aber in seiner DNA“, wie er sagt.

In seiner Kindheit hatten seine Eltern eine Finca bei Inca. Die Ferien verbrachte er dort oder bei seinen Großeltern in Palma. 2000 zog Joest dann selbst auf die Insel, hatte hier aber zunächst nur seinen Zweitwohnsitz. Mittlerweile verbringt er einen Großteil des Jahres auf der Insel und ist nur noch etwa alle zwei Monate in Berlin. Er lebt, wie auch seine Mutter, Claudia Joest, die als Film-Location-Managerin arbeitet, in Palma.

Fragt man ihn, in welcher Sprache er sich am wohlsten fühlt, schießt es wie aus der Pistole aus Fabian Joest heraus: „Deutsch.“ Dabei spreche er das auf der Insel vergleichsweise selten, nur mit Kunden oder manchen deutschen Freunden.

Berater für Nachhaltigkeit

Als wären eine Tanzschule und Produktionsfirma noch nicht genug, geht Joest noch einem weiteren Projekt nach, das ihm „ein großes Anliegen“ ist. Ab Januar 2026 wird er als zertifizierter Eco-Manager Kurse zum Thema Nachhaltigkeit im beruflichen Alltag geben. „Man kriegt heutzutage keine Genehmigung für einen Film mehr, wenn man nicht ein Nachhaltigkeitszertifikat vorlegt“, weiß Joest, der Teilnehmern auch erklärt, wie man erfolgreich Fördermittel für nachhaltige Projekte bei öffentlichen Institutionen und Stiftungen auf Mallorca beantragt. Der kostenlose Kurs, den die Balearen-Regierung und Mallorcas Inselrat unterstützen, richte sich auch an Unternehmer oder Teamverantwortliche außerhalb der Filmbranche.

Durch „Ein Sommer auf Lanzarote“ erlangte Joest größere Bekanntheit. / LARS LAION/ZDF

Über 50 Filme und Serien

Der 52-Jährige blickt mittlerweile dankbar auf über 50 Filme und Serien zurück, in denen er mitgespielt hat. Am meisten Bekanntheit eingebracht haben dürfte ihm die ZDF-Produktion „Ein Sommer auf Lanzarote“ (2016). Sie war in 50 Ländern zu sehen. Nach der Ausstrahlung hat der Sohn einer argentinischen Mutter und eines deutschen Vaters haufenweise „Liebesbriefe von einsamen Frauen“ bekommen. „Ich wurde danach ständig auf der Straße angesprochen, sogar in Italien und Frankreich“, erinnert er sich. In der Folge seien ihm die Hauptrollen nur so zugeflogen, ganz ohne Casting.

In "Ein Sommer auf Lanzarote" war Fabian Joest prominent zu sehen. / ZDF / Lars Laion

Auch in der RTL-Serie „Der König von Palma“ oder „Wunderschön“ von Karoline Herfurth spielte Joest mit. Die Zeiten, in denen man Joest regelmäßig im Fernsehen gesehen hat, sind allerdings vorbei. Aktuell macht er nur noch höchstens ein Schauspielprojekt pro Jahr. „Wenn ich nur von den Filmrollen leben müsste, könnte ich mir die Filme nicht aussuchen“, sagt er keineswegs arrogant.

„Ich bin keine Rampensau“

Manchmal passiert es Fabian Joest aber auch heute noch, dass er erkannt wird. „Ich bin keine Rampensau und vergesse oft, dass das passieren kann“, sagt Joest. Auch auf Mallorca. 2023 etwa in der Sauna eines Sportclubs in Palma. „Mit mir war auch ein Pärchen dort. Die beiden waren nett, haben mich aber auch etwas seltsam angeschaut“, erzählt der 52-Jährige. „Als wir uns dann wenig später, wieder bekleidet, im Café im Obergeschoss wieder trafen, kam die Frau, eine Schwedin, plötzlich auf mich zu. Sie entschuldigte sich, dass sie mich erst jetzt erkannt hatte, und sagte: ‚Ich habe den Film mit Ihnen gesehen.‘“ Wie sich herausstellte, meinte die Schwedin „Zero“. In der Romanverfilmung des Bestsellers von Marc Elsberg spielt Joest an der Seite von Protagonistin Heike Makatsch den Avatar Philipp Bonsant.

