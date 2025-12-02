Ana Ivanović reicht Scheidung ein – Unterhaltsklage gegen Bastian Schweinsteiger auf Mallorca

Die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Ana Ivanović hat die Scheidung eingereicht. Wie die "Bild"-Zeitung am Dienstag (2.12.) berichtet, soll sie ihren Ex Bastian Schweinsteiger auf Mallorca zudem auf Unterhalt verklagen. Im Juni wurde die Trennung des Promipaares, das in Palma lebte, publik. Im Juli bestätigte es Ivanovićs Anwalt Christian Schertz. Deutschlands WM-Held von 2014 hat bereits eine neue Freundin, mit der er nach MZ-Informationen auch am Samstag (29.11.) beim Fußballspiel zwischen Real Mallorca und Osasuna im Stadion war.

Für viele waren Schweinsteiger und Ivanović nach Bekanntwerden der Beziehung das Vorzeige-Sportler-Paar. 2014 wurden die beiden wohl eher unfreiwillig als Paar enttarnt, als sie während der US Open beim Spazieren-Gehen in New York fotografiert wurden. Auf Mallorca waren die Eltern dreier Kinder oft zu sehen. Sei es beim Bummel durch Palmas Altstadt, in Restaurants mit Meerblick oder beim Golfen.

Modemarke kündigte Zusammenarbeit

Das Paar war auch das Werbegesicht der Modemarke Brax, für die sie auch in Palma vor der Kamera standen. „Wir hatten eine tolle Zeit mit den beiden. Sie waren mehr als Gesichter, schon eher Kollegen von uns. Es war eine sehr starke Zeit für uns mit den beiden. Wir hätten das gerne weitergeführt. Am Ende müssen wir uns den Tatsachen beugen. Sie sind kein Paar mehr, deshalb werden wir die Zusammenarbeit beenden“, sagte Unternehmensleiter Marc Freyberg schon im Juni.

Schweinis neue Freundin

Zu den Hintergründen der Trennung gibt es wenige Informationen. Anwalt Schertz sprach von "unüberbrückbare Differenzen". Schweinsteiger suchte sich bereits eine neue Freundin. Die neue Flamme soll Silva heißen und aus Bulgarien kommen. Ihre zwei Kinder gehen auf die gleiche Schule wie der Schweinsteiger-Ivanović-Nachwuchs. Beim Elternabend oder nach Schulschluss beim Abholen der Sprösslinge sind sich der Ex-Fußballprofi und die Bulgarin wohl über den Weg gelaufen.