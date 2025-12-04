Boris Becker verrät im spanischen TV, welchen Tipp er dem jungen Rafa Nadal auf Mallorca gegeben hat

Der ehemalige Tennisstar Boris Becker ist auf Promo-Tour für seine aktuelle Autobiografie "Inside". Am Dienstag (2.12.) war er in der Primetime-Abendsendung "La Revuelta" im öffentlich-rechtlichen spanischen Fernsehen TVE zu Gast. Die Talkshow, die von David Broncano moderiert wird, ist für ihren anarchischen Stil bekannt.

Ein Großteil des Interviews ging um seine Verurteilung und seinen Gefängnisaufenthalt im Jahr 2022. Aber gleich zu Beginn der Sendung sprach die Tennisikone auch über seine Zeit auf Mallorca, wo er ab Ende der 90er-Jahre eine Finca hatte. Hier habe er auch den damals 14-jährigen Rafael Nadal kennenlernt, der schon damals als Ausnahmespieler galt. "Ich kenne ihn aus jener Zeit. Ich habe auch seine Akademie besucht und seine Familie kennengelernt."

Nadals Onkel und damaliger Trainer habe Becker damals gefragt, was er von dem Teenager halte. Becker sagt, Rafael Nadal habe damals häufig beidhändig gespielt. "Ich habe zu Toni gesagt, er soll sich für eine Hand entscheiden. Das hat gut geklappt." Die Bemerkung von Moderator Broncano, ob er Nadal damit den Weg zum Erfolg geebnet hatte, wollte der Deutsche dann aber doch nicht gelten lassen.

Keine "klassischen Fragen"

Ansonsten kam der Wimbledon-Sieger relativ einfach davon bei Broncano, der dafür bekannt ist, die Gäste bisweilen mit seinen Fragen in die Bredouille zu bringen. Die beiden "klassischen Fragen" etwa stellte der Moderator nicht. Broncano fragt seine Gäste gewöhnlich, wie viel Geld sie auf dem Konto haben und wie häufig sie in den vergangenen 30 Tagen Sex hatten.

Darüber hinaus scheint es dem ehemaligen Mallorca-Finca-Besitzer prächtig zu gehen. Er lebt seit drei Jahren in Mailand, hat vor einem Jahr geheiratet und ist erst kürzlich erneut Vater geworden. Die Geschäfte liefen gut. "Sei vorsichtig, was du ab jetzt in die Excel-Tabellen einträgst", riet ihm Broncano mit Verweis auf seine juristischen Schwierigkeiten.

Ansonsten zeigte sich der Moderator beeindruckt von dem Werdegang Beckers: "Nummer eins der Welt, Insolvenz, Knast und jetzt wieder reich und mit einem neuen Kind", zählt er die Stationen auf. "It's a crazy life", sagt Becker. Es sei ein verrücktes Leben.

Sehen Sie hier das Interview:

Die Sendung "La Revuelta" läuft montags bis donnerstags um 21.40 Uhr bei TVE.