Weihnachtsstimmung auf Mallorca: Lesung mit Esther Schweins in Biniali

„Ich lese gerne Bücher, ich lese gerne vor, und ich sitze auch gerne im Publikum und höre anderen zu“, sagte die auf Mallorca lebende Schauspielerin Esther Schweins kürzlich in einem großen Interview mit der MZ. „Das schöne Vorlesegefühl nehmen wir offenbar aus der Kindheit mit.“

Gelegenheit, das zu überprüfen, ist an diesem Samstag, 13. Dezember in der Bodega BiniVista bei Biniali, wenn die Schauspielerin aus einem cleveren, ein wenig in Vergessenheit geratenen Liebesroman von Ester Vilar liest: „Die Mathematik der Nina Gluckstein“. Passend zu der argentinischen Romanfigur, die in dieser doppelten Liebesgeschichte mit einem Tango-Idol verheiratet ist, begleitet die Violinistin Soriana Ivaniv die Lesung mit Tango-Stücken.

Die mittlerweile 90-jährige Autorin Esther Vilar, eine deutsch-argentinische Schriftstellerin, die einst mit ihrem Buch „Der dressierte Mann“ (1971) viele Feministinnen gegen sich aufbrachte, habe sich sehr über die Lesungen auf Mallorca gefreut, sagt Schweins. Es ist erst das zweite und dritte Mal, dass es dazu kommt, Premiere hatte die Lesung 2024 bei der Saisoneröffnung des Theaters in Lindau am Bodensee.

Esther Schweins, die auch schon als Regisseurin von „Caveman“ Erfolge feierte, lebt seit Jahren auf Mallorca, ist aber weiterhin viel in Deutschland beschäftigt. Unter anderem ist sie derzeit in dem Seltene-Krankheiten-Podcast „Unglaublich krank“ mit Martin Mücke zu hören. Ab Anfang Februar dreht sie zudem neue Folgen der ARD-Serie „Die Kanzlei“.

"Weihnachtlich, besinnlich und gemütlich"

Erst einmal aber soll es auf Mallorca „weihnachtlich, besinnlich und gemütlich“ zugehen, sagt die 55-Jährige. Die Einnahmen aus der Lesung, bei der die Mallorca Zeitung Medienpartner ist, gehen an die Stiftung Aspace. Sie unterstützt Menschen mit Zerebralparese, unter anderem betreibt sie dafür ein großes Zentrum in der Gemeinde Marratxí. Weihnachten, das sei eine Zeit, "der Insel, auf der wir leben, oder auch regelmäßig Urlaub machen, etwas zurückzugeben", sagt Esther Schweins.

Die 55-Jährige freut sich auf einen „weihnachtlichen, besinnlichen und gemütlichen Abend“ auf dem normalerweise nicht öffentlich zugänglichen Weingut eines dänischen Unternehmers. Los geht es um 18 Uhr, einen Willkommensdrink gibt es vorab und die Karten (50 Euro plus VVK-Gebühr) sind beim Portal Eventbrite erhältlich.