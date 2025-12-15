Esther Schweins entschlüsselt bei Lesung auf Mallorca die ewige Liebe

Wie sähe die mathematische Formel aus, damit Liebe ewig währt? Und welch Ende nähme es, wenn die Lösung darin bestünde, für einen berühmten Partner für immer begehrenswert zu bleiben? Es war keine wirklich weihnachtliche Lektüre, die Esther Schweins für ihre Lesung am Samstag (13.12.) in der Bodega BiniVista bei Biniali ausgewählt hatte. Originell, einfallsreich und unterhaltsam aber ist der ein wenig in Vergessenheit geratene Roman "Die Mathematik der Nina Gluckmann" allemal - zumal wenn er so gekonnt von einer so erfahrenen Schauspielerin wie der Oberhausenerin mit Wohnsitz Mallorca vorgelesen wird.

Das hochmoderne Weingut des Dänen Søren Svenningsen und des mallorquinischen Ex-Radprofis Joan Horrach war gut besucht. Die Gäste saßen direkt über den Weinfässern der mit einem Mitglieder-Konzept operierenden Bodega. Ideale Bedingungen also, um sich mit einem Glas Wein in der Hand zurückzulehnen und entspannt der Geschichte zu lauschen - so, wie es sich die auf einem Sessel vor ihnen thronende Esther Schweins gewünscht hatte. Immer wieder erklang dabei auch Musik: Passend zu der argentinischen Romanfigur spielte die ukrainische Geigerin Soriana Ivaniv bekannte Tango-Stücke.

Alle Einnahmen gingen an ein Behindertenwerk auf Mallorca

Veranstaltet hatte die Lesung die Vermögensverwalterin Sabine Seifert. Die gesamten Einnahmen gingen an die Stiftung Aspace auf Mallorca. Deren Präsident, Óscar Delgado, erklärte den Gästen im Gespräch mit Seifert wie das Behindertenwerk in der Gemeinde Marratxí Menschen mit Zerebralparese unterstützt. Als Sponsoren für den guten Zweck mit dabei waren an diesem Abend das von Christina Deutsch vertretene Immobilienunternehmen Engel & Völkers, das Bauunternehmen Vivenda, der Flensburger Yachtservice sowie die Anwaltskanzlei von Maria Garau.

Zum Schluss lud Esther Schweins von ihrer improvisierten Bühne aus alle noch dazu ein, gemeinsam ein ganz besonderes Weihnachtslied anzustimmen: "Amazing Grace". Die Blues- und Soul-Sängerin Sheela Gathright half dabei, den richtigen Ton zu finden (und übertrumpfte das Publikum selbstredend mit ihrer Kunst). Gathright und Schweins kennen sich noch aus den Zeiten von "Saturday Night Live" bei RTL. Als die letzten Töne verklungen waren, warf Schweins die Hand gen Bodega-Himmel und dankte Gott, jedem Gott, für all das Gute, was 2025 gebracht hat. Dieser Abend gehörte definitiv dazu.