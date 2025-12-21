Ganz schön cool: Prinzessin Leonor absolviert ersten Alleinflug an der Luftwaffenakademie

Prinzessin Leonor hat einen wichtigen Meilenstein in ihrer militärischen Ausbildung erreicht: Die Thronfolgerin absolvierte am Donnerstag ihren ersten Alleinflug in einem Trainingsflugzeug des Typs Pilatus PC-21. Das teilte das spanische Königshaus am Freitag mit und veröffentlichte dazu mehrere Fotos.

Der Flug fand im Rahmen ihrer Ausbildung an der Allgemeinen Luftwaffenakademie (AGA) in San Javier (Murcia) statt, die Leonor am 1. September begonnen hatte. Nach mehreren Flügen gemeinsam mit einer Ausbilderin sowie zahlreichen Stunden im Flugsimulator durfte die Prinzessin die Maschine erstmals ohne Begleitung steuern. Dieser Schritt wird in der militärischen Ausbildung als „suelta“ bezeichnet und gilt als Voraussetzung für den weiteren Verlauf der Pilotenausbildung.

Leonor drehte eine Runde übers Mittelmeer

Auf den veröffentlichten Bildern ist zu sehen, wie die Prinzessin von Asturien die Vorbereitungen im Cockpit trifft, den Motorstart ausführt und anschließend abhebt. Der Flug führte sie über das Mittelmeer, die Landung auf dem Militärflugplatz von San Javier verlief ohne Zwischenfälle. Nach ihrer Rückkehr wurde Leonor von Kameraden empfangen, die ihr zu dem erfolgreichen Alleinflug gratulierten.

Zarzuela veröffentlichte zudem weitere Aufnahmen aus den vergangenen Monaten, darunter Simulatortraining und Bilder vom ersten Schulflug mit Ausbilderin. Vor einem Alleinflug müssen die Kadetten eine umfangreiche theoretische und praktische Vorbereitung absolvieren. Dazu gehören Schulungen am Computer sowie Training an realitätsnahen Simulatoren, die das Cockpit der Pilatus PC-21 originalgetreu nachbilden.

Leonor ist als Fähnrich des vierten Jahrgangs an der Akademie eingeschrieben. Ihre Ausbildung begann etwas später als die ihrer Mitstudierenden, da sie zuvor Stationen an anderen militärischen Ausbildungseinrichtungen durchlaufen hatte. Bereits zu Beginn ihres Aufenthalts in San Javier hatte sie erklärt, sie gehe ihr letztes Ausbildungsjahr „mit Lust zu lernen“, wolle das Fliegen jedoch Schritt für Schritt angehen.