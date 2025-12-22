"Klug, elegant und unglaublich dizipliniert": Mallorca-Eisverkäufer Marc Terenzi hat eine neue Frau an seiner Seite

2025 scheint ein gutes Jahr gewesen zu sein für Marc Terenzi. Der US-amerikanische Sänger, der vor allem in Deutschland Karriere gemacht hat, ist nach Jahren der Suchtprobleme endlich clean. Auf Mallorca führt er eine Eisdiele der Kette Giovanni L. am Paseo Marítimo in Palma. Und jetzt wird bekannt, dass er eine neue Partnerin an seiner Seite hat.

Wie die "Bild"-Zeitung als erste berichtete, ist der 47-Jährige bereits seit Juni mit der 20 Jahre jüngeren Priscilla DiLaura zusammen. Seine neue Partnerin stammt vom Bodensee, lebt ebenfalls auf der Insel und ist als Immobilienmaklerin, Schauspielerin, Model und Schachspielerin aktiv.

"Unglaublich diszipliniert"

Terenzi erklärte gegenüber der Zeitung, DiLaura bringe "eine Ruhe und Lebenserfahrung mit, die mich beeindruckt. Sehr klug, elegant und unglaublich diszipliniert.“ Ein weiterer Vorteil: Sie trinke keinen Alkohol, was gut zu Terenzis neuem Lebensstil passe.

Mallorca ist längst Marc Terenzis dritte Heimat, neben Deutschland und den USA. Er lebte jahrelang auf der Insel, von 2012 bis 2018 trat er regelmäßig im Megapark auf.