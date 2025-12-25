Von diesen Menschen haben wir uns 2025 verabschiedet

Das Jahr 2025 hat in viele Familien auf Mallorca schmerzhafte Lücken gerissen. Auch zahlreiche prominente Frauen und Männer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind gestorben. Die MZ veröffentlicht eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Cecilia Sandberg (* 1948)

Cecilia Sandberg. / Redaktion DM

Abschied von einer der bekanntesten Immobilienmaklerinnen der Insel: Die gebürtige Dänin Cecilia Maud Sandberg stirbt am Neujahrstag im Alter von 76 Jahren auf Mallorca. Sandberg, aus wohlhabendem Hause stammend, ist mit ihrem Immobilienunternehmen im Luxus-Segment bis zu ihrem Lebensende erfolgreich.

Francesc Antich (* 1958)

Francesc Antich bei einer Sitzung im Balearen-Parlament. / Miquel Massuti

Der ehemalige Ministerpräsident erliegt am 2. Januar im Alter von 66 Jahren einem Krebsleiden. In zwei Legislaturperioden (1999– 2003, 2007–2011) führte der Sozialist die Balearen-Regierung an. Auch seine politischen Gegner würdigen ihn als einen „Großen“.

Margaret Whittaker (* 1948)

Margaret Whittaker kam in den 90er-Jahren nach Mallorca. / Son Amar

Die Besitzerin der Showbühne Son Amar verstirbt am 2. Februar im Alter von 76 Jahren. Damit endet eine Ära der Urlauber-Unterhaltung. Son Amar stellt alle eigenen Shows ein. Rund 150 Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Biel Moyà (* 1949)

Biel Moyà starb am Samstag (15.3.) im Alter von 77 Jahren. / Redaktion DM

Einer der bekanntesten hierbas-Produzenten der Insel stirbt am 15. März. Seine Produkte gelten als Symbol der Geschichte von Artàs. Das "Diario de Mallorca" würdigt Moyà als "stets aufmerksam gegenüber den Veränderungen des Marktes". Er sei Risiken entschlossen eingegangen und habe sich deshalb in einer so "wettbewerbsintensiven Branche" durchsetzen können.

Miguel Frontera

Miguel Frontera. / DM

Der ehemalige Präsident der Hoteliersvereinigung von Sóller stirbt am Karsamstag (19.4.) im Alter von 90 Jahren. Frontera spielte eine zentrale Rolle in der touristischen Entwicklung seines Heimatortes. Er baute den Tourismus in Sóller und dem Hafen mit auf, unter anderem mit der Pflanzung von 45 Palmen und der Mitfinanzierung der ersten Straßenlaternen in Port de Sóller.

Pere Sampol (* 1951)

Pere Sampol starb am 24. April. / DM

Die Linke, die Umweltbewegung, der Parlamentarismus und vor allem der politische Nationalismus auf Mallorca verlieren eine bedeutende Persönlichkeit: Pere Sampol i Mas stirbt am 24. April nach schwerer Krankheit. Der Politiker aus Montuïri – er betonte stets stolz seine Herkunft – wird in Erinnerung bleiben als eine unermüdliche Stimme gegen die Korruption, insbesondere der konservativen PP-Regierungen auf den Inseln.

Manel Domènech (* 1953)

Manel Domènech mit seinem Markenzeichen, dem weißen Vollbart. / B. Ramon

Einer der engagiertesten Aktivisten gegen das Modell des Massentourismus, gegen die Wohnungsnot, aber auch gegen den Faschismus auf Mallorca, stirbt in der Nacht auf den 1. Mai in Palma. Seine Markenzeichen: ein weißer Vollbart und ein Hut. Für den unbequemen Linken ist Protest kein Event, sondern ein Gebot.

Nadja Abd El Farrag (* 1965)

Die Moderatorin Nadja Abd el Farrag steht am 17.05.2013 in München vor dem Presseeingang (Cafe Prinzipal) am Rande der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises 2013. / Foto: Felix Hörhager/dpa

Die TV-Persönlichkeit Nadja Abd El Farrag, bekannt als Naddel, stirbt am 9. Mai in einem Hamburger Krankenhaus nach längerer Krankheit an Organversagen. Bekannt wurde sie unter anderem als Partnerin von Musikproduzent Dieter Bohlen. Zu sehen war sie auf Mallorca häufig, unter anderem bei Auftritten in "Krümels Stadl" in Peguera oder als Schauspielerin in der TV-Serie S.O.S. Barracuda, die auf Mallorca gedreht wurde.

Jaume Santandreu (* 1938)

Jaume Santandreu 2015 bei einer Protestaktion in Palma zum Bestand des Sozialprojekts im Casa Llarga / Redaktion DM

Homosexueller und Pfarrer, Revoluzzer und Poet, Hausbesetzer und Politiker: Jaume Santandreu war wohl Mallorcas vielschichtigster Kämpfer gegen soziale Ungleichheit, Ausgrenzung von Randgruppen und Missständen in der katholischen Kirche. Am 1. Juni stirbt er im Alter von 86 Jahren.

Stephan Geske

Stephan Geske mit seiner Frau Sabine im September 2024 beim Treffen in Geskes Bar mit der MZ. / Sophie Mono

Der in Can Picafort bekannte und allseits beliebte Gastwirt stirbt für viele überraschend Ende Juni. MZ-Informationen zufolge hatte er an einer kurzen, aber heftigen Krebserkranung gelitten. Einen Steinwurf vom Strand entfernt, führte er mit seiner Frau "Geskes Bar".

Werner Dive (* 1944)

Der "Erfinder des Ballermann", Werner Dive, ist tot. / Privat

1972 macht eine Kölner Thekentruppe namens Merowinger Urlaub an der Playa de Palma. Die Rheinländer sind begeistert: Alkohol billig, viel Sonne. Sie kommen immer wieder. Ihr Treffpunkt am Strand: der Balneario 6. In der Kölner Mundart wird daraus „Ballermann 6“. Es ist die Geburtsstunde einer Legende. Und der Chef der Truppe, Werner Dive, wird zur Kultfigur. Am 1. Juli stirbt er im Alter von 80 Jahren.

Angelika (* 1962)

Angelika im vergangenen Dezember an ihrem damaligen Platz, auch in der Nähe vom Balneario 2. / Alexandra Bosse

Die deutsche Obdachlose Angelika (63)gehört bis zu ihrem Tod für viele Menschen genauso zur Playa wie der Bierkönig und der Megapark. Die Frau mit wettergegerbtem Gesicht und stahlblauen Augen lebt jahrelang auf der Straße. Am 27. August wird ihr Körper leblos auf ihrer Isomatte am Balneario 2 entdeckt.

Jaime de Juan (* 1939)

Hotelier Jaime de Juan. / Massuti

Der Unternehmer und Hotelier Jaime de Juan i Pons stirbt am 12. September im Alter von 85 Jahren in s’Illot. Mit ihm verliert Mallorca eine herausragende Figur der touristischen Entwicklung im Osten der Insel. Über Jahrzehnte hinweg hat Jaime de Juan die Ferienregionen rund um Manacor und Artà geprägt – mit seinem Unternehmergeist, seinem Engagement für den Gemeinschaftssinn und seinem unermüdlichen Einsatz für den Tourismus auf der Insel.

Ingrid van Bergen (* 1931)

Ingrid van Bergen, ihr damaliger Verlobter Johannes Adamski und Sänger Peter Maffay beim Minkner-Sommerfest 2000 in Binissalem. / Klaus Siepmann

Die Schauspielerin und ehemalige Mallorca-Residentin wird Ende November von ihrer besten Freundin Linda Schnitzler in ihrem Haus in Niedersachsen tot aufgefunden. Die 1931 in Danzig geborene Schauspielerin und Dschungelkönigin von 2009 machte über Jahrzehnte national und international Karriere, drehte unter anderem mit Klaus Kinski, Christopher Lee und Kirk Douglas. Auf Mallorca lebte sie zwischen 1994 und 2001. Sie besaß eine Finca in der Gemeinde Calvià im Südwesten der Insel, wo sie sich um zahlreiche Tiere kümmerte.

Ana Maria Jaume (* 1936)

Der Meliá-Gründer Gabriel Escarrer Juliá und seine Frau Ana María Jaume vor einer Preisverleihung in Palmas Kongresszentrum im September 2022. / Isaac Buj/Europa Press

Nur neun Monate nach dem Tod des Gründers der Hotelkette Meliá Gabriel Escarrer Juliá stirbt dessen Frau ebenfalls im Alter von 89 Jahren. Sohn und Meliá-Chef Gabriel Escarrer Jaume würdigt sie als „vorbildliche Mutter“, deren "Integrität, Einfachheit und Großzügigkeit" die Wertebasis von Meliá mitgeprägt hätten.

Wolfram Seifert

Wolfram Seifert, hier 2009 auf seiner Dachterrasse in Cala Major. / WOLFGANG DUVENECK/DPA

Der langjährige Chefredakteur und Verlagsdirektor des „Mallorca Magazins“, stirbt Ende November nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus der Insel, teilte die Zeitung mit. Er leitete das "Mallorca Magazin" von 1981 bis 2009. Seifert lernt Anfang der 1980er-Jahre Verleger Pedro Serra kennen, der zehn Jahre zuvor das "Mallorca Magazin" aus der Taufe gehoben hatte. Die beiden tun sich zusammen, 1981 übernimmt Seifert als "Direktor" das "Mallorca Magazin“, das damals zwölf Seiten Umfang hat.

Anthony Bonner (* 1928)

Anthony Bonner vor seinem Tod. / D. Martínez