Promis auf Mallorca: Diese internationalen Stars haben den Sommer 2025 auf der Insel verbracht

Auch im Jahr 2025 haben zahlreiche internationale Stars ein paar Tage auf Mallorca verbracht. Manchmal hat man nur wenig von der Anwesenheit der Promis mitbekommen. Aber bisweilen liefen die Besuche alles andere als geräuschlos ab. Ein Rückblick.

Ye, ehemals bekannt als Kanye West

Die Promisaison auf Mallorca beginnt mit einem Knall. Ausgerechnet am Karfreitag taucht US-Rapper Ye, ehemals bekannt als Kanye West, in einem indischen Restaurant in Santanyí aus. Der für seinen Hitlerwahn bekannte Musiker -gleichzeitig eines der größten Talente seiner Generation - wird von seiner Gattin Bianca Censori und mehreren Leibwächtern begleitet. Es folgen bizarre Wochen, in denen Ye unter anderem seine halbnackte Frau zum Eisessen in Santanyí ausführt und für einen Verkehrsstau sorgt. Am Anfang dachte man an einen Urlaub, später stellt sich heraus, dass Ye länger auf der Insel bleibt. Er mietet das ehemalige Anwesen von Claudia Schiffer in Camp de Mar an und gibt dort dem britischen TV-Moderator Piers Morgan ein ebenso kurzes wie verwirrendes Interview. Irgendwann mietet er das Pueblo Español in Palma für mehrere Wochen an, nur um kurz darauf fast die Zeche zu prellen. Dann ist er plötzlich weg.

Kanye West in Begleitung seiner Frau Bianca Censori und einem Bodyguard. / Thomas Rexin

Steven Spielberg und Daniel Day-Lewis

Gleich 25 Oscar-Statuen schippern Mitte Juni mit einer Luxusyacht um die Insel. Regisseur Steven Spielberg (22-facher Oscar-Sieger) und Schauspieler Daniel Day-Lewis (drei Oscars) machen derzeit gemeinsam Urlaub. Die beiden Filmgrößen sind zusammen mit ihren Frauen auf dem Schiff "Seven Seas" des Regisseurs.

Michelle Obama

Michelle Obama ist Mitte Juni mal wieder auf Mallorca. Die Frau des früheren US-Präsidenten Barack Obama verbringt entspannte Sommertage im exklusiven Anwesen Xarbet im Örtchen Llubí – das Privathaus ihrer engen Freunde James Costos und Michael Smith. Zu sehen bekommt man nicht viel von ihr. Höchstens die Autos der Guardia Civil, die jede ihrer Ausflüge begleiten.

Dua Lipa

Die britisch-albanische Sängerin Dua Lipa ist ab Ende Juni gemeinsam mit ihren Freundinnen auf Mallorca. Sie postet mehrere Bilder aus Deià auf Instagram. Die Sängerin fährt mit einem Boot die Küste entlang, spaziert durch die Gassen des charmanten Tramuntana-Dorfes und zeigt sich auf ihrem Instagram-Kanal begeistert von der Schönheit Mallorcas.

Popstar Dua Lipa macht gerade Urlaub auf Mallorca. Wer sonst noch? / Instagram/ dualipa

Cristiano Ronaldo

Anfang Juli wird der Profifußballer in den Gewässern von Illetes und am Hafen von Andratx an Bord seiner Luxusyacht „Azimut Grande 27 Metri“ gesehen, die für die Initialen seiner Familie bekannt ist: „GC". Wenige Tage später ist die Überraschung bei zwei Badenden groß, als der Sportler plötzlich an ihnen vorbeischwimmt. Sie teilen die Begegnung in ihren sozialen Netzwerken – das Video verbreitet sich schnell.

Alicia Silverstone

Auch die US-amerikanische Schauspielerin Alicia Silverstone gönnt sich im Juli eine Auszeit auf Mallorca. Bekannt durch ihre Rolle in "Clueless" sowie für ihren gesunden und veganen Lebensstil, wird sie in einem bekannten Beachclub in Illetes gesichtet. Die Ikone der 90er sonnt sich, unterhält sich mit Freunden und kühlt sich im Meer ab.

Jennifer Aniston und Jason Bateman

Auch "Friends"-Star Jennifer Aniston kann der Insel nicht widerstehen. Sie ist mit Jim Curtis – einem Hypnotiseur und „Liebes-Guru“ – unterwegs. Laut "Daily Mail" verbringen Aniston und Curtis mit Schauspielkollege Jason Bateman ("Ozark") und dessen Gattin Amanda Anka gemeinsam ein paar Tage auf einer Yacht.

Oprah Winfrey und Kris Jenner

Die bekannte US-amerikanische TV-Persönlichkeit Oprah Winfrey sowie Kardashian-Matriarchin Kris Jenner lassen sich ein paar Sommertage auf Mallorca ebenfalls nicht entgehen. Die beiden reisen aus Venedig an, wo sie die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez gefeiert hatten. Sie sind auf der Gigayacht "Rising Sun" zu Gast. Anfang Juli geht Oprah an Land, um in Valldemossa eine Shoppingtour zu unternehmen. An ihrer Seite die US-amerikanische Medienpersönlichkeit Gayle King – ein langjähriger Freund von Winfrey.

Serena und Venus Williams

Die beiden erfolgreichen Tennisschwestern mieten im Juli ein ganzes Hotel in Palmas Altstadt - um mit 13 Freundinnen einen Junggesellinnenabschied zu feiern. Die Party selbst findet im Castillo de Bendinat statt, das als Event-Finca zur Miete zur Verfügung steht. Die US-Amerikanerinnen lassen die Immobilie teilweise in ein Casino und teilweise in einen Jazzclub umgestalten - als Vorbild dienten jeweils Lokale in New York. Die Geldbeträge, die sie auf den Tisch gelegt haben, wollen die Vermieter nicht nennen. "Wer nach dem Preis fragt, kann ihn nicht zahlen", so die Antwort. Später posten die Schwestern auf Instagram Bilder von Ausflügen auf dem Meer und im Flamenco-Kleid.

Serena Williams auf einer Yacht. / Instagram/Serenawilliams

Justin und Hailey Bieber

Der kanadische Popstar ist im Juli mit Gattin Hailey und Söhnchen Jack Blues auf Mallorca. Zum Abschalten und Ausruhen hat sich das Paar eine der exklusivsten Villen Mallorcas als Unterkunft ausgesucht. Die Luxusvilla wird für etwa 25.000 Euro pro Woche vermietet. Sie befindet sich in Port d'Andratx, auf den Hügeln von Cala Llamp, und ist ein modernes Resort mit 875 m² Wohnfläche und Panoramablick aufs Meer. Doch ganz ohne Arbeit geht der Urlaub nicht von sich. Hailey Bieber feiert mit einer exklusiven Party im Beachclub Gran Folies in Cala Llamp bei Port d’Andratx den Launch ihres neuen Beauty-Produkts.

Justin Bieber und seine Frau Hailey auf Mallorca. / instagram/Justin Bieber

Magic Johnson

Nachdem US-Basketball-Legende Magic Johnson vergangenes Jahr erstmals auf Mallorca Urlaub machte , ist der 65-Jährige im Juli wieder auf der Insel zu sehen. Der ehemalige Lakers-Spieler weilt auf einem Boot, das in Puerto Portals liegt. Auch im Urlaub ist der 2,06-Meter-Hüne aktiv. Wie schon bei seinem vorherigen Besuch auf der Insel besucht er das Fitnessstudio Singular. Nach dem Training posiert er für ein Foto mit den Mitarbeitern der Sporteinrichtung in Portals.

Magic Johnson im Fitnessstudio Singular in Portals. / Singular Fitness

Hillary Swank

Die US-amerikanische Schauspielerin und zweifache Oscar- sowie Golden-Globe-Preisträgerin Hilary Swank ist im August auf der Insel. Promi-Makler Marcel Remus hat sie als Ehrengast zu seiner alljährlich stattfindenden Remus Lifestyle Night ins Hotel Pure Salt Adriano eingeladen. Es ist für Swank allerdings nur ein kurzes Intermezzo. Im roten Kleid lässt sie sich auf dem roten Teppich einige Minuten lang fotografieren und zieht sich dann von der Presse zurück. Die anwesenden Journalisten dürfen ihr keinerlei Fragen stellen. Swank verbringt danach noch einige Tage mit ihren Zwillingen und ihrer Mutter auf der Insel.

Eva Longoria

US-Schauspielerin Eva Longoria dreht im August auf Mallorca unter der Regie von Carlson Young Szenen für den Film „The Last Sunrise“. Zwischendurch nutzt sie die freie Zeit für Ausflüge und zeigt sich begeistert von der Insel. So schlendert sie durch Palma, tanzt den 90er-Jahre-Klassiker "Macarena" am Strand - und fährt natürlich auch mit einem Boot an der Küste entlang. "I swear I'm working" (Ich schwöre, dass ich am Arbeiten bin), schreibt sie ironisch auf Instagram. Der Film, den sie dreht, basiert auf einem Roman von Anna Todd. Die Veröffentlichung ist für 2026 auf Amazon Prime Video geplant.