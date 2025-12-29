Glamour, Reitsport und ein Nervenzusammenbruch: Brigitte Bardots Beziehung zu Mallorca

Frankreichs große Filmikone und Tierschützerin Brigitte Bardot ist im Alter von 91 Jahren in Saint-Tropez gestorben. Die Hauptdarstellerin aus "Und immer lockt das Weib" (1956) pflegte zu Lebzeiten eine enge Beziehung zu Mallorca. Sie reiste mit zwei ihrer ersten drei Ehemänner auf die Insel und sorgte dort für den einen oder anderen Zwischenfall.

Als Bardot im Dezember 1960 zum ersten Mal mallorquinischen Boden betrat, genoss die französische Schauspielerin und Sängerin gerade eine Glanzzeit: Ihre Popularität war auf dem Höhepunkt, und ihre Ankunft verursachte im Hotel Bahía Palace beträchtliches Aufsehen. "Sie war im alten Meliá am Passeig Marítim in Begleitung ihres zweiten Ehemanns, Jacques Charrier, untergebracht. Der bemerkenswerteste Vorfall dieses Besuchs war das Unwohlsein ihres Ehemanns, das ihn zwang, im Zimmer zu bleiben, da ihm das Flugzeugessen nicht bekommen war", berichtet Matías Vallés in dem Buch "Mallorca siglo XX. Un destino obligado."

Brigitte Bardot auf Mallorca. / DM

Leidenschaft für den Reitsport und Interesse an Cala Major

Die Protatogonistin aus "Love Affairs" (1961) kehrte sechs Jahre später aus London kommend nach Mallorca zurück, zusammen mit ihrem dritten Ehemann, dem Playboy und Multimillionär Gunter Sachs. (Viele Jahre später, 1992, sollte der Schweizer Magnat anlässlich einer Fotoausstellung in der Galerie von Joan Guaita erneut auf die Insel kommen). Sie reisten mit dem Flugzeug und einem Gefolge von fünf Freunden an und logierten im Hotel Son Vida.

Brigitte Bardot mit Gunter Sachs. / Torrelló

Was eigentlich ein Aufenthalt zur Entspannung sein sollte, endete mit einem Nervenzusammenbruch, ausgelöst durch einen Brand in den Studios, in denen Bardot gerade einen Film drehte. "Die Bodyguards gaben während dieses Besuchs alles, um zu verhindern, dass das Paar von Fotografen belästigt wurde, während sie das Hotel verließen oder durch Palma spazierten, um Spielzeug zu kaufen", erinnert sich Vallés. Ihr Aufenthalt auf Mallorca beschränkte sich auf zwei Tage, in denen sie sich unter anderem dem Reiten widmete.

Auch Ibiza war ein Paradies für Brigitte Bardot. Gerüchten zufolge war sie 1973 zudem daran interessiert, eine Diskothek in der Gegend von Cala Major zu eröffnen.