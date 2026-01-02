20 Jahre später: Dieter Bohlen und seine Carina haben endlich "ja" gesagt
Die beiden Insel-Liebhaber haben am 31. Dezember geheiratet - allerdings nicht auf Mallorca
Für Pop-Titan Dieter Bohlen gab es am Jahresende nicht nur einen Grund zu feiern. Statt nur den Jahreswechsel zu begehen, hat der Mallorca-Resident noch einen drauf gesetzt und nach 20 Jahren Beziehung seine Carina geheiratet. Die Traumhochzeit fand allerdings nicht auf Mallorca, sondern auf den Malediven statt, und zwar am Nachmittag, kurz vor Sonnenuntergang. „Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich find' das schön“, sagte Bohlen der "Bild"-Zeitung. Die Malediven sind die "Herzensinseln" des Paares, wie sie gegenüber der Zeitung sagten.
"Wir haben geheiratet", verkündete Bohlen an Neujahr auf seinem Instagram-Account.
Die Hochzeitsfotos schoss der zwölfjährige Sohn des Paares, Maximilian Bohlen. Neben ihm hat das Paar auch eine Tochter. Zahlreiche Prominente, darunter auch einige Mallorca-Liebhaber, beglückwünschten das Paar, etwa Isi Glück, Ikke Hüftgold oder auch Kai Pflaume.
Im nächsten Post gab es noch einen ganz speziellen Hochzeitstanz:
Der Musikproduzent, Songwriter und frühere Sänger des Duos Modern Talking hat seine nun Frau einst in einem Club in Cala Ratjada auf Mallorca kennengelernt. Das Paar hat sein 90 Quadratmeter großes Inselzuhause in Santa Ponça. /sw
