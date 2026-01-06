Romantisches Abschlagen auf dem Golfplatz auf Mallorca: Ist sie die neue Liebe von Mick Schumacher?
Der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher wurde dieser Tage beim Turteln im Südwesten gesehen
Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacherwar dieser Tage auf dem öffentlichen Golfplatz "Golf de Andratx" bei Camp de Mar unterwegs, und zwar in weiblicher Begleitung. Die beiden waren offenbar mit ein paar Freunden auf dem Platz. Immer wieder habe sich Schumacher, der ein guter Golfer sein soll, zwischen den Abschlägen an die Brünette geschmiegt, berichtet die "Bild-Zeitung". Bei seiner Begleitung handele es sich um eine 24-jährige Portugiesin.
Laut ihrem Instagram-Profil lebt sie in Barcelona. Neben ihrer Promotion jobt die Portugiesin als Model und Influencerin. Zudem soll sie, so die "Bild-Zeitung", aus einer Musikerfamilie stammen, Geige spielen und ab und an Konzerte geben.
Die Familie Schumacher besitzt seit Jahren ein von der Öffentlichkeit abgeschottetes Anwesen in der Gemeinde Andratx. Michael Schumacher, zu dessen Gesundheitszustand weiterhin kaum etwas bekannt ist, wird regelmäßig im Hubschrauber ein- und ausgeflogen. Immer wieder verbringen verschiedene Familienmitglieder Aufenthalte auf Mallorca.
Schon einen Schritt weiter als ihr Bruder ist Schumi-Tochter Gina, die mittlerweile verheiratet ist und ihren Vater im April 2025 zum Opa machte. Damals brachte sie eine Tochter zur Welt. Erst im Jahr zuvor hatte sie auf Mallorca geheiratet. /sw
