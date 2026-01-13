Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Schlechte LuftWohnungsnotWasserreserven
instagramlinkedin

James-Bond-Legende Pierce Brosnan auf Mallorca: Für dieses Projekt steht er vor der Kamera

Der Ire ist in dieser Woche für die Dreharbeiten der zweiten Staffel von "MobLand" auf der Insel

Den Südwesten der Insel kennt Brosnan gut: 2012 drehte er unter anderem in Camp de Mar den Film &quot;A long way down&quot;

Den Südwesten der Insel kennt Brosnan gut: 2012 drehte er unter anderem in Camp de Mar den Film "A long way down" / Foto: Archiv/Ramon

Raquel Galán

Der legendäre irische Schauspieler Pierce Brosnan, vor allem bekannt durch seine Rolle als James Bond, dreht in dieser Woche auf Mallorca die zweite Staffel der Paramount+-Serie "MobLand". Die erfolgreiche Krimiserie wird unter anderem vier Tage lang in Sa Fortalesa auf der Halbinsel Formentor gefilmt. Brosnan verkörpert darin Conrad Harrigan, das Oberhaupt einer mächtigen irischen Mafiafamilie mit Sitz in London.

Die Rolle der Matriarchin Maeve Harrigan übernimmt die renommierte Schauspielerin Helen Mirren, während Tom Hardy den Familienvermittler Harry Da Souza spielt. Somit ist davon auszugehen, dass sich die drei Hollywoodstars in diesen Tagen in der einzigartigen Kulisse von Sa Fortalesa begegnen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Die Welt des organisierten Verbrechens in Europa

Die von Ronan Bennett ("Top Boy") geschaffene Serie, bei der Guy Ritchie als ausführender Produzent fungiert, erweitert in dieser Staffel die Handlung auf globaler Ebene. Dabei werde „die Welt des organisierten Verbrechens in ganz Europa vertieft, während das Harrigan-Imperium mit den Folgen der Machtkämpfe der ersten Staffel konfrontiert wird“, teilte Paramount+ mit.

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
Tracking Pixel Contents