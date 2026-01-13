James-Bond-Legende Pierce Brosnan auf Mallorca: Für dieses Projekt steht er vor der Kamera

Der legendäre irische Schauspieler Pierce Brosnan, vor allem bekannt durch seine Rolle als James Bond, dreht in dieser Woche auf Mallorca die zweite Staffel der Paramount+-Serie "MobLand". Die erfolgreiche Krimiserie wird unter anderem vier Tage lang in Sa Fortalesa auf der Halbinsel Formentor gefilmt. Brosnan verkörpert darin Conrad Harrigan, das Oberhaupt einer mächtigen irischen Mafiafamilie mit Sitz in London.

Die Rolle der Matriarchin Maeve Harrigan übernimmt die renommierte Schauspielerin Helen Mirren, während Tom Hardy den Familienvermittler Harry Da Souza spielt. Somit ist davon auszugehen, dass sich die drei Hollywoodstars in diesen Tagen in der einzigartigen Kulisse von Sa Fortalesa begegnen.

Die Welt des organisierten Verbrechens in Europa

Die von Ronan Bennett ("Top Boy") geschaffene Serie, bei der Guy Ritchie als ausführender Produzent fungiert, erweitert in dieser Staffel die Handlung auf globaler Ebene. Dabei werde „die Welt des organisierten Verbrechens in ganz Europa vertieft, während das Harrigan-Imperium mit den Folgen der Machtkämpfe der ersten Staffel konfrontiert wird“, teilte Paramount+ mit.

