Pierce Brosnan und Helen Mirren besuchen Kathedrale von Palma und Miró-Stiftung
Die beiden Hoollywood-Stars sind derzeit für Dreharbeiten der Serie "Mobland" auf der Insel
Die Hollywood-Stars Pierce Brosnan und Helen Mirren haben am Mittwoch (14.1.) die Kathedrale von Mallorca sowie die Sant-Pere-Kapelle besucht, die vom bekannten mallorquinischen Künstler Miquel Barceló gestaltet wurde. Vor ihrem Rundgang durch die „Seu“ waren beide Schauspieler in der Miró-Stiftung. Während ihres Besuchs zeigten sie ein besonderes Interesse am Atelier Taller Sert, wo Joan Miró einige seine bekanntesten Arbeiten schuf.
Dreharbeiten zu Mobland
Die Hauptdarsteller der Serie "MobLand", die in diesen Tagen in Sa Fortalesa in Pollença drehen, aßen in einem Restaurant in der Nähe der Kathedrale zu Mittag, bevor sie in den Norden der Insel aufbrachen, um mehrere Szenen für die zweite Staffel der erfolgreichen Paramount+-Serie zu drehen.
