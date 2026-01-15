Warum Loona eigentlich kein Reality-TV mehr machen wollte, nun aber doch bei "Kampf der Reality Allstars" dabei ist

Die niederländische Sängerin Loona, die teils auf Mallorca lebt, ist bei dem in Thailand gedrehten RTLZWEI-Format "Kampf der Reality Allstars" dabei, obwohl sie eigentlich gar kein Reality-TV mehr machen wollte.

Sie meinten damals im Interview mit uns, dass Reality-TV eigentlich gar nicht so Ihr Ding ist. Wieso machen Sie jetzt doch nach einigen Jahren wieder bei einem solchen Format mit?

Seit meinem letzten Format sind fünf Jahre vergangen. Reality-TV ist mittlerweile noch präsenter. Die Chance, ein Allstar zu sein, hat man nur einmal. Ich bin stolz, dass ich damals die ganzen vier Wochen im Haus war. Das war eine Herausforderung. Ich habe viel über mich selbst, die anderen und Reality-TV gelernt. Ich fand' es eine Ehre, dass sie mich nun wieder angefragt haben. Daher wollte ich es noch einmal am gleichen Star-Strand in Thailand wagen. Es war damals ein unglaubliches Abenteuer. Ich bin zudem gespannt, wie ich mich selbst gebe. Mache ich die gleichen Fehler, trete ich wieder in die Reality-Falle?

Sie sind 2021 bei der zweiten Staffel von 'Kampf der Realitystars' als Siegerin herausgegangen. Welche Chancen erhoffen Sie sich dieses Mal auf den Sieg und wer könnte Ihr stärkster Gegner sein?

Alle Gewinner früherer Staffeln, die mitmachen, sind die stärksten und auch Rivalen, etwa Serkan oder auch Elena.

Es ist die erste Staffel des Allstars-Formats. Warum denken Sie, wurden Sie eingeladen? Von welchen Rivalitäten zwischen Ihnen und... könnten Zuschauer Zeugen werden?

Ich denke, dass es gerade spannend ist, wenn jemand nicht so viele Formate macht. So kann man den Werdegang von mir sehen und wie ich mich dieses Jahr im Vergleich zu vor fünf Jahren gebe. Als ich zugesagt habe, hatte ich gar keine Infos zu den anderen Kandidaten. Heute (14.1., Anm. d. Red.) habe ich ein bisschen mehr erfahren. Es gibt ein paar starke Mädels und Jungs. Wer mein stärkster Gegner sein wird, kann ich noch nicht abschätzen.

Wie lange gingen die Dreharbeiten in Thailand und was waren besondere Herausforderungen für Sie?

Sie sind noch in vollem Gange. Mehr kann ich nicht verraten. Vor fünf Jahren war alles eine Herausforderung für mich: das Schlafen mit zwölf Leuten in einem Raum, dass man mit Musik geweckt wird, die Leute, die einem teils auf den Keks gehen. Auch, dass man sich bei den Spielen zum Affen macht, ist eine Herausforderung. Da geht der Glamour in vielen Momenten ziemlich verloren. Damals wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt, deswegen war alles noch mal krasser. Aber ich finde es cool, daher mache ich mit.

Neben der Sängerin und Elena Miras (Gewinnerin Staffel 3) und Serkan Yavuz (Gewinner Staffel 4) gehören auch folgende Teilnehmer zum 24-köpfigen Cast:

Narumol

Schäfer Heinrich

Kader Loth

Yeliz Koc

Paco Herb

Prinz Frédéric von Anhalt

Yana Morderger

Tayisiya Morderger

Sandy Fähse

Maurice Dziwak

Giuliana Farfalla

Kate Merlan

Sam Dylan

Georgina Fleur

Emmy Russ

Matthias Mangiapane

Elsa Latifaj

Cecilia Asoro

Cosimo Citiolo

Sarah Knappik

Gino Bornmann

Darum geht es bei dem Format

Es ist die erste Allstars-Staffel. RTLZWEI schickt dafür die bekanntesten, polarisierendsten und beliebtesten Kandidaten aus vergangenen Staffeln von "Kampf der Reality-Stars" zurück nach Thailand. Das Format wird im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und auf RTL+ ausgestrahlt. "Insgesamt 24 Prominente ziehen an den Star-Strand – im Gepäck alte Rechnungen, neue Bündnisse und der ewige Kampf um Sendezeit, Anerkennung und 50.000 Euro Preisgeld. Moderiert wird der Reality-Kampf der Extraklasse von Arabella Kiesbauer", heißt es in der Ankündigung weiter.

Das ist die Geschichte der Sängerin

Zu den bekanntesten Hits des niederländischen Musikprojekts Loona gehören die Songs „Bailando“ oder „Vamos a la playa“. Begonnen hat alles auf Mallorca – als Projekt mit DJ Sammy. Mittlerweile ist „Loona“ die Niederländerin Marie-José van der Kolk. Sie hat seit 2006 ein Haus mit Pool in Cala Blava (Gemeinde Llucmajor) etwas außerhalb von Palma und verbringt dort inzwischen wieder einen Großteil des Jahres – und das eher anonym. Seit einigen Monaten tritt die Mutter einer erwachsenen Tochter auch wieder regelmäßig im Bierkönig auf. Van der Kolk, gelernte Bürokauffrau, feierte 2025 ihr 30. Bühnenjubiläum und spricht fünf Sprachen fließend.