Der italienische Designer Valentino Garavani, einer der großen Aushängeschilder der internationalen Haute Couture, ist am Montag (19.1.) im Alter von 93 Jahren in Rom gestorben. Das teilte die nach ihm benannte Stiftung mit. Er sei „im Kreise seiner Liebsten“ verstorben. Garavani hatte seine Ausbildung in Paris absolviert, wo er unter anderem mit Jacques Fath, Cristóbal Balenciaga, Jean Dessès und Guy Laroche zusammenarbeitete.

Mitte der 1960er-Jahre gelang ihm der weltweite Durchbruch – nicht zuletzt dank seiner Freundschaft mit Jackie Kennedy, für die er zahlreiche Entwürfe schuf. Valentino wurde zum Inbegriff von Eleganz, Weiblichkeit und Perfektion.

Geboren im Mai 1932 in Voghera in der Provinz Pavia, eröffnete er nach Abschluss seiner Ausbildung in der französischen Hauptstadt sein eigenes Modehaus in der Via Condotti in Rom. Die Ewige Stadt wurde zu seiner großen Bühne, er selbst zu ihrem Botschafter einer klassischen, raffinierten Weiblichkeit – im Kontrast zur androgynen Linie Giorgio Armanis oder zur theatralischen Opulenz von Karl Lagerfeld, John Galliano und Jean-Paul Gaultier.

Die Verbindung zu Mallorca

Valentino war ein großer Liebhaber Mallorcas. Er besuchte die Insel jeden Sommer an Bord seiner Yacht TM Blue One. Das 46,32 Meter lange Freizeitschiff, 1988 von Picchiotti gebaut, war an seinem markanten hellblauen Streifen auf dem dunkelblauen Rumpf und an den luxuriösen Innenräumen des Designers Peter Marino zu erkennen. In Puerto Portals liegend oder vor dem Strand von Es Trenc vor Anker, diente die Yacht in den 1990er-Jahren und im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends als schwimmender Laufsteg des Modeschöpfers. In jener Zeit wurde Rosario Nadal, damals Prinzessin von Preslav, zu seiner Muse und Botschafterin.

Valentino hatte die Insel jedoch schon deutlich früher für sich entdeckt. Sein erster Kontakt geht auf das Ende der 1970er-Jahre zurück, als er gemeinsam mit seinem Freund Fiorucci eine Modenschau an Bord des Kreuzfahrtschiffs "Irpinia" veranstaltete. Bei dieser Gelegenheit präsentierte die Schauspielerin Barbara Bouchet seine Entwürfe im Beisein von Regisseur Sergio Leone und Christian De Sica.

Zu den ersten Stars, die mit Valentino durch mallorquinische Gewässer fuhren, zählte die Schauspielerin Florinda Bolkan, begleitet vom Tänzer Michail Baryschnikow. Gemeinsam besuchten sie ein von der Familie Tchokotoua organisiertes Fest im Casino de Mallorca.

In den 1990er-Jahren segelte der Modeschöpfer zudem mit Carmen Martínez-Bordiú und ihrem Ehemann, dem französischen Antiquitätenhändler Jean-Marie Rossi. Auch Nati Abascal, eine der großen Ikonen spanischer Eleganz, gehörte zu den regelmäßigen Gästen auf seiner Yacht. In dieser Zeit erkundeten Rosario Nadal und ihr damaliger Ehemann Kyrill von Bulgarien gemeinsam mit Valentino die Strände der Insel.

Ein Gastgeber von Rang

In den folgenden Jahren erweiterte Valentino den Kreis seiner Gäste um internationale Models und Schauspielerinnen. Das Model Claudia Schiffer und ihr Partner Tim Jeffries empfingen ihn in ihrem Haus in Camp de Mar, bevor sie gemeinsam an Bord der "Blue One" gingen. Im Jahr 2003 verbrachte Gwyneth Paltrow den ersten Tag ihres Mallorca-Urlaubs auf der Yacht des Designers. 2010 wiederum hielten sich Elizabeth Hurley und ihr Ehemann, der indische Unternehmer Arun Nayar, mehrere Tage bei ihm auf, nachdem sie zuvor in der Marina Botafoch auf Ibiza gesehen worden waren.

Im Juli 2000 lud Valentino zu einem Dinner auf seinem Schiff, an dem unter anderem die Herzöge von Kent, Cristina Macaya und der Finanzier Carlos March teilnahmen. Im Juli 2017, während eines seiner letzten Sommer auf Mallorca, wurde seine Yacht in Cala Egos nahe Port d’Andratx gesichtet.

Mit seinem Tod verabschiedet sich nicht nur ein legendärer Modeschöpfer, sondern auch ein Symbol zeitloser Stilkunst und mediterraner Eleganz.