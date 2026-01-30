Skandal-Rapper Kanye West entschuldigt sich für Nazi-Parolen – Luxus-Reha auf Mallorca als Wendepunkt

Nazi-Parolen, antisemitische Äußerungen und die Zurschaustellung seiner Frau als Sexpuppe – US-Skandal-Rapper Kanye West, der sich Ye nennen lässt, war jahrelang nicht darum verlegen, Menschen öffentlich niederzumachen. Nun hat er sich dafür entschuldigt. Mit ausschlaggebend für seinen Sinneswandel könnte dabei eine Luxus-Reha gewesen sein, die Ye vergangenes Jahr auf Mallorca absolvierte.

"Zerbrochener Zustand"

Er habe beschlossen, „seine eigene Version einer der dunkelsten Phasen seines jüngsten Lebens zu erzählen“, berichtet Ye nun in einer bezahlten ganzseitigen Anzeige im „The Wall Street Journal“. Er erklärt darin wortreich, wie leid ihm viele seiner hetzerischen Aussagen tun. Und sucht Rechtfertigungen dafür.

Er habe Dinge gesagt und getan, die er „zutiefst bereue“, so der Bericht. „Einige der Menschen, die ich am meisten liebe, behandelte ich am schlechtesten. In diesem zerbrochenen Zustand wandte ich mich dem zerstörerischsten Symbol zu, das ich finden konnte, dem Hakenkreuz, und verkaufte sogar T-Shirts damit. Ich bedaure und schäme mich zutiefst für meine Handlungen.“

"Psychotisches Verhalten"

Sein Wahn sei dabei immer schlimmer geworden: „Anfang 2025 geriet ich in eine manische Episode von vier Monaten Dauer, mit psychotischem, paranoidem und impulsivem Verhalten, das mein Leben zerstörte“, schreibt der Rapper in dem Text. „Als die Situation immer untragbarer wurde, gab es Momente, in denen ich nicht mehr hier sein wollte.“

Die fortschreitende Verschlechterung seines Geisteszustandes sei dann in der Reha-Einrichtung gemündet. „Als ich ganz unten ankam, ermutigte mich meine Frau, Hilfe zu suchen“, schreibt der Musiker.

Reha auf Mallorca

Seine Frau, Bianca Censori. Jene, die bei den Grammy Awards im Februar 2025 an seiner Seite für einen weiteren Skandal sorgte, weil sie sich praktisch nackt auf dem roten Teppich zeigte. Auch nach Mallorca begleitete sie ihn. Zwischen April und Juni 2025 war das Ehepaar in der Schweizer Luxus-Reha-Klinik „The Balance“ in Behandlung – einem privaten Zentrum mit mehreren Villen auf der Insel, das auf psychische Gesundheit und Entzug spezialisiert ist. The Balance ist für maximale Diskretion bekannt – und dafür, internationale Patienten mit hohem Bekanntheitsgrad zu betreuen.

Ganz von der Bildfläche verschwand Ye aber auch in dieser Zeit nicht. Im Mai flanierte er samt Gattin durch Santanyí, wieder einmal hatte die gute Frau sich – gelinde gesagt – spärlich gekleidet. Aufmerksamkeit erlangte Ye auch bei einem Mallorca-Interview, ebenfalls im Mai. Im TV-Gespräch mit dem britischen Journalisten Piers Morgan kam es nach wenigen Minuten zum Eklat, weil der Rapper sich auf den Schlips getreten fühlte. Kurzerhand brach er das Interview ab. Auch ein Polizeieinsatz durfte während des Mallorca-Aufenthalts des US-Rappers nicht fehlen: Der Betreiber eines Lokals im Pueblo Español hatte Bedenken, ob der Milliardär eine Rechnung von 15.000 Euro bezahlen würde – und rief die Einsatzkräfte.

Unfall vor 25 Jahren

Grund für seinen Wahn sei eine bipolare Störung, so Ye, ausgelöst durch einen Verkehrsunfall vor 25 Jahren, der damals als rein körperliches Ereignis behandelt worden sei. Eine Verletzung im rechten Frontallappen seines Gehirns sei damals unentdeckt geblieben. Erst 2023 habe man bei ihm schließlich eine bipolare Störung Typ I diagnostiziert.

„Das Erschreckendste an dieser Störung ist, wie überzeugend sie ist, wenn sie dir sagt: ‚Du brauchst keine Hilfe‘“, so Ye. Er habe sich „mächtig, sicher und unaufhaltsam“ gefühlt – genau in dem Moment, in dem er in Wirklichkeit den Kontakt zur Realität verloren habe. Die Erfahrung auf Mallorca beschreibt Ye als „Beginn einer neuen Phase“. „Ich bitte weder um Mitgefühl noch um einen kostenlosen Freispruch, auch wenn ich hoffe, mir Ihre Vergebung zu verdienen“, schreibt er.

