Die Superyacht Limitless, 96 Meter lang und 100 Millionen US-Dollar (etwa 85 Millionen Euro) teuer, hat am Freitag (27.2.) im Hafen von Palma festgemacht. Sie gehört dem US-amerikanischen Unternehmers Les Wexner, Gründer des Textilimperiums Limited Brands, zu dem auch die Dessous-Marke Victoria’s Secret gehörte. Damit ist sie die erste große international bekannte Yacht, die seit dem endgültigen Abschluss der Bauarbeiten die renovierte Luxusmole einweiht – auch wenn der Schatten Jeffrey Epsteins über dem opulenten Schiff immer länger wird.

Meilenstein der Schiffbaukunst

Die Luxusyacht, seit ihrer Fertigstellung ein regelmäßiger Gast auf Mallorca und in dessen Werften – wo sie zuletzt 2023 überholt wurde –, gilt als Meilenstein der Schiffbaukunst. Sie wurde 1997 von der deutschen Werft Lürssen gebaut. Tatsächlich wurde sie jedoch unter der Leitung von Jeffrey Epstein entworfen, dem US-amerikanischen Finanzier und verurteilten Sexualstraftäter, der 2019 Selbstmord beging und laut US-Medien wie der "New York Times" eine zentrale Rolle bei ihrer Entstehung spielte.

Epstein überwachte direkt das Design und den Bau der Yacht und fungierte als wichtigster Vertreter Wexners gegenüber der deutschen Werft Lürssen. Er nahm aktiv an Treffen mit den Designern in London teil, darunter Jon Bannenberg vom Studio Bannenberg & Rowell, das für die Außenarchitektur verantwortlich war, und trat als „harter“ und akribischer Verhandler auf. Trotz seiner Beteiligung am Bau erklärte der ehemalige Kapitän des Schiffes jedoch, dass Epstein nur selten Zeit an Bord verbrachte, da er leicht seekrank wurde – anders als bei anderen Besitztümern Wexners, die er sich aneignete.

Fragwürdige Beziehung

Die Beziehung zwischen Jeffrey Epstein und Les Wexner bildete das Fundament für das Vermögen und den gesellschaftlichen Status des Sexualstraftäters. Laut jüngsten Aussagen und Gerichtsdokumenten vom Februar 2026, die im Rahmen des Gesetzes zur Transparenz der Epstein-Archive bekannt wurden, verwaltete der Pädokriminelle nicht nur Wexners Vermögen, sondern erwarb auch mehrere seiner ikonischsten Vermögenswerte zu deutlich reduzierten Preisen.

Auf diese Weise ermöglichte die Übertragung von Vermögenswerten zwischen beiden Epstein, ein Bild extremen Reichtums zu projizieren – mit Immobilien wie einer siebenstöckigen Villa mit 40 Zimmern in Manhattan, die ursprünglich Wexner gehörte, bis das Eigentum 2011 auf ein von Epstein kontrolliertes Unternehmen übertragen wurde. Die Boeing 747, bekannt als „Lolita Express“ - Epsteins berühmtes Privatflugzeug, das ebenfalls auf Mallorca landete - gehörte ursprünglich einem Unternehmen Wexners, bis Epstein es erwarb und die Registrierung in ein personalisiertes Kennzeichen mit den Initialen JE änderte. Hinzu kamen verschiedene Immobilien in Ohio: Epstein besaß eine Villa innerhalb von Wexners Anwesen in New Albany sowie ein weiteres nahegelegenes Haus, das er 2007 für 0 Dollar an Wexners Ehefrau Abigail verkaufte – zeitgleich mit dem Zeitpunkt, an dem Wexner angab, die Beziehungen zu ihm beendet zu haben.

Im vergangenen Februar wurde Les Wexner vom Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses dazu befragt, wie Jeffrey Epstein mehr als eine Milliarde Dollar aus seinem Vermögen „stehlen“ oder übertragen bekommen konnte, ohne dass er es bemerkte. Wexner erklärte jedoch, er sei von einem professionellen Betrüger „getäuscht“ worden.

Schön und elegant

Derzeit ist die Limitless weder die größte noch die opulenteste oder modernste Megayacht. Dennoch zählt sie mit ihren klassischen Linien zu den schönsten und elegantesten Freizeit-Schiffen der Welt.

Ihr Rumpf besteht aus Stahl und ihre Aufbauten aus Aluminium; sie verfügt über drei Decks und ein großes Achtercockpit. Das Außendesign stammt von Bannenberg & Rowell, das Innendesign von Tim Heywood Design. Sie bietet komfortabel Platz für zwölf Gäste sowie für 20 Besatzungsmitglieder. Angetrieben wird sie von einem diesel-elektrischen Antriebssystem – einer der eindrucksvollsten Innovationen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Ihre Reisegeschwindigkeit beträgt 17 Knoten, sie kann jedoch problemlos 25 Knoten erreichen, was sie angesichts ihrer Größe zu einem sehr schnellen Schiff macht. Als besonders hervorgehobene Neuerung ersetzte die Limitless das traditionelle Steuerruder durch einen Joystick.

Die umfassende Freigabe von Akten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein hat neue Analyseansätze zu den Bewegungen, Interessen und Beziehungen des US-amerikanischen Finanziers außerhalb der Vereinigten Staaten eröffnet. Darunter befinden sich Bilder, die der Pädokriminelle im Jahr 2004 von der Küste Mallorcas aus von einem Schiff aus aufnahm – der opulenten Yacht Limitless, an deren Entstehung er 1997 und in den Jahren zuvor beteiligt gewesen war. /somo

