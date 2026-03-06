"Ich gönn' mir das jetzt": So eine Wuchermiete zahlt Influencerin Anne Wünsche für ihr neues Mallorca-Zuhause

Only-Fans-Bekanntheit, Influencerin und "Berlin - Tag & Nacht"-Schauspielerin Anne Wünsche erfüllt sich derzeit einen Lebenstraum. Sie wandert mit ihren drei Kindern nach Mallorca aus und bezieht eine Villa nahe Palma. "Geld macht nicht unbedingt glücklicher. So eine Villa ist geil, aber braucht man nicht unbedingt fürs Leben. Ich gönn' mir das jetzt nach Jahren harter Arbeit", sagt sie in einer Instagram-Story von Donnerstag (5.3.).

Zwei Wohnungen: eine auf Mallorca, eine in Berlin

In einer als Interview verfassten Pressemitteilung verriet die Neu-Auswanderin jetzt, wie viel die Villa sie an Miete kostet: 6.500 Euro im Monat. "Zusätzlich behalte ich meine Wohnung in Berlin, die etwa 4.000 Euro monatlich kostet", so Wünsche.

Wie groß die Villa genau sei, wisse sie nicht. "Ich bin ehrlich gesagt nicht besonders gut mit Quadratmeterzahlen. Mir war vor allem der Wohlfühlfaktor wichtig und dass das Haus vier Schlafzimmer hat", wird sie in der Pressemitteilung zitiert.

So luxuriös ist die Villa von Anne Wünsche. / Wünsche

Auf dem Land glücklich

Auch, wo ihr neues Insel-Zuhause genau liegt, will sie nicht sagen. "Wir wohnen in der Nähe von Palma und auch relativ nah am Flughafen, allerdings auf dem Land. Hier ist es sehr ruhig, eher dörflich – was ich in Deutschland ursprünglich eigentlich gar nicht mehr wollte. Auf Mallorca hatte ich mir zuerst eher etwas sehr Urbanes oder Luxuriöses vorgestellt, zum Beispiel eine Wohnung mitten in Palma oder eine Villa. Am Ende ist es tatsächlich die Villa geworden und die Ruhe hier auf dem Land fühlt sich genau richtig an", so ihre Worte.

Etwas zu kaufen, sei für sie bisher nicht infrage gekommen. "Vielleicht kommt das irgendwann noch, aber im Moment fühlt sich Mieten für mich einfach richtiger an", so Wünsche.

Anne Wünsche hält ihre Follower in den sozialen Netzwerken auch bezüglich ihrer Mallorca-Auswanderung stets auf dem Laufenden. / Instagram

Auswanderung mit drei Kindern

Wünsche wandert mit ihren drei Kindern von verschiedenen Vätern aus. "Wie gestaltet ihr künftig den Kontakt zu ihren Vätern? Gibt es feste Regelungen oder flexible Modelle?", lautete eine Frage in der Pressemitteilung. Wünsches Antwort: "Mir war es wichtig, dass die Kinder ihren Papa nicht 'verlieren' und dass auch die Väter nicht das Gefühl haben, ihre Kinder nicht mehr sehen zu dürfen."

Mit einem der Väter sei die Einigung relativ unkompliziert gewesen. "Mit Karim, Savios Papa, habe ich mich ganz entspannt in einem Café getroffen, und er hat mir erzählt, wie er sich die Situation vorstellt. Wir haben ziemlich schnell einen Kompromiss gefunden: Savio bleibt in Deutschland gemeldet, und wir teilen uns die Zeit im Zwei-Wochen-Rhythmus auf – also zwei Wochen bei mir und zwei Wochen bei seinem Papa." Wenn sie merken, dass das für den Kleinen nicht die richtige Lösung sei, würden sie das Modell anpassen.

Gerichtsprozesse und Anwaltsbriefe

"Mit Junas Papa war es allerdings deutlich schwieriger. Es gab immer wieder Gerichtsprozesse, Anwaltsbriefe, ein Ausreiseverbot, Manipulationsversuche und vieles mehr. Diese Zeit war sehr belastend – für mich und besonders für Juna. Sie hat uns viel Kraft gekostet. Trotzdem denke ich, dass wir vorerst eine gute Lösung gefunden haben", so die Mehrfachmutter.

Auch den Kindern zuliebe behält sie trotz Mallorca-Auswanderung ihre Wohnung in Berlin. "Ich möchte es den Kindern so einfach wie möglich machen. Sie sollen nicht in einem Hotel schlafen müssen, sondern in ihrem gewohnten Kinderzimmer. So bleibt ein Stück Alltag für sie erhalten. Zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, im Sommer auch mal zwei Wochen am Stück in Berlin zu bleiben. Dann müssen die Kinder nicht ständig hin- und herfliegen", sagt sie.

Die Only-Fans-Villa in Canyamel, in der Steff Jerkel im März sein neues Projekt beginnt, war zuvor für 7 Millionen Euro inseriert. / Ingo Wohlfeil

Stress wegen Only-Fans-Villa-Projekt

Dass TV-Auswanderer Steff Jerkel bald eine Only-Fans-Villa in Canyamel eröffnen wird, kam bei Bekanntwerden des Projekts bei Wünsche nicht gut an. Sie hatte ein ähnliches Vorhaben. Von seiten der Agentur heißt es auf Anfrage der MZ, was denn nun aus dem Projekt werde: "Sie wird auf Mallorca weiterhin als Creatorin tätig sein und ihr Only-Fans-Business ausbauen. Auch die OF-Villa ist noch nicht komplett auf Eis gelegt, allerdings will Anne erstmal in Ruhe auf Mallorca ankommen."

Eigentlich war Auswanderung in die Schweiz geplant

Anne Wünsche wollte ursprünglich in die Schweiz auswandern, verwarf diese Pläne dann allerdings und entschied sich letztlich für Mallorca. Anne Wünsche erlangte zunächst durch die RTLZWEI-Serie "Berlin - Tag & Nacht" Bekanntheit. Später machte sie sich auf der Plattform Only Fans und als Influencer einen Namen. Bei Instagram etwa folgen der alleinerziehenden Mutter und Unternehmerin eine Million Menschen.