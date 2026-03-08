Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
UmweltzoneRömerschiffMartín Demichelis
instagramlinkedin

Hochzeitsglocken bei zwei deutschen Unternehmerdynastien: Mallorca-Hotelier heiratet BMW-Erbin

Die Hochzeit von Florian Schörghuber und Johanna Klatten, die im Sommer in Oberbayern stattfinden soll, vereint zwei der einflussreichsten Familien Deutschlands

Florian Schörghuber auf einem Archivbild.

Florian Schörghuber auf einem Archivbild. / Ana B. Muñoz

Redaktion MZ

Redaktion MZ

Sie sind die Kinder aus zwei von Deutschlands bekanntesten Unternehmerfamilien – jetzt werden sie selbst zur Familie. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, wollen Florian Schörghuber und Johanna Klatten heiraten.

Der Bräutigam ist seit 2024 CEO der Schörghuber-Gruppe, die auf Mallorca mit drei Luxushotels vertreten ist:– neben dem Castillo Hotel Son Vida sind dies das Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel und das St. Regis Mardavall – sowie die drei Golfplätze von Son Vida. Darüber hinaus ist die durch "Bauen und Brauen" (O-Ton Florian Schörghuber in der "FAZ") groß gewordene Gruppe aber auch im Getränkegeschäft (Paulaner), der Projektentwicklung, dem Immobiliengeschäft (Bayerische Hausbau) und der Lachszucht in Chile tätig.

Die Braut ist die Tochter von BMW-Erbin Susanne Klatten, die zumindest ein Anwesen auf der Insel besitzt. Gemeinsam mit ihren beiden Brüdern übernahm Johanna Klatten laut "Bild am Sonntag" im Jahr 2024 die Beteiligungsgesellschaft SKion.

Verwandte nachrichten

Laut der Zeitung soll die dreitägige Feier im Sommer in Oberbayern stattfinden. Ob sich die beiden dann auch gemeinsam auf Mallorca blicken lassen, etwa beim traditionellen Sommerfest der Schörghuber-Gruppe, bleibt abzuwarten.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Ich gönn' mir das jetzt': So eine Wuchermiete zahlt Influencerin Anne Wünsche für ihr neues Mallorca-Zuhause
  2. Neue Umweltzone in Sóller: Bei Urlaubern werden die 200 Euro Strafe direkt von der Kreditkarte abgebucht
  3. Wetter auf Mallorca: Und der Regen prasselt immer weiter
  4. Nach Sensationsfund an der Playa de Palma: Jetzt wird das 1.600 Jahre alte römische Schiffswrack geborgen
  5. Warum der Nahostkrieg Mallorca zum Krisengewinner machen könnte
  6. „Meine Erben sollen nicht mehr Steuer zahlen als nötig“ – die größten Steuer-Irrtümer im Testament
  7. 43 Liter Niederschlag und noch kein Ende in Sicht: Sturmtief 'Regina' sorgt für ordentlich Regen
  8. Gruppenvergewaltigung in Magaluf: Ab Montag stehen sieben Franzosen und ein Schweizer auf Mallorca vor Gericht

Hochzeitsglocken bei zwei deutschen Unternehmerdynastien: Mallorca-Hotelier heiratet BMW-Erbin

Hochzeitsglocken bei zwei deutschen Unternehmerdynastien: Mallorca-Hotelier heiratet BMW-Erbin

Weltfrauentag auf Mallorca: Erste der beiden Demos ruft zum Widerstand gegen das Patriarchat und die extreme Rechte auf

Weltfrauentag auf Mallorca: Erste der beiden Demos ruft zum Widerstand gegen das Patriarchat und die extreme Rechte auf

Mit Herz und pa amb oli: Wie das Café Mercantil in Inca Brotzeit und Solidarität verbindet

Mit Herz und pa amb oli: Wie das Café Mercantil in Inca Brotzeit und Solidarität verbindet

Kultrestaurant in Porto Cristo zieht Reißleine: 60 Prozent der Tische werden für Mallorquiner reserviert

Kultrestaurant in Porto Cristo zieht Reißleine: 60 Prozent der Tische werden für Mallorquiner reserviert

Mallorcas Drogen- und Geldwäsche-Mafia: Gerichtsdokumente enthüllen Kontakte zum gefürchteten Kinahan-Clan

Mallorcas Drogen- und Geldwäsche-Mafia: Gerichtsdokumente enthüllen Kontakte zum gefürchteten Kinahan-Clan

Legalisierung zum Schnäppchenpreis: Eigentümer von Schwarzbauten fluten die Rathäuser mit Anträgen

Legalisierung zum Schnäppchenpreis: Eigentümer von Schwarzbauten fluten die Rathäuser mit Anträgen

Totale Sonnenfinsternis am 12. August: Der große Run auf Mallorca und Ibiza beginnt

Totale Sonnenfinsternis am 12. August: Der große Run auf Mallorca und Ibiza beginnt

Ekel-Alarm auf Ibiza: Nach dem Regen fließt Fäkalwasser durch die Straßen

Ekel-Alarm auf Ibiza: Nach dem Regen fließt Fäkalwasser durch die Straßen
Tracking Pixel Contents