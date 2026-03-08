Hochzeitsglocken bei zwei deutschen Unternehmerdynastien: Mallorca-Hotelier heiratet BMW-Erbin
Die Hochzeit von Florian Schörghuber und Johanna Klatten, die im Sommer in Oberbayern stattfinden soll, vereint zwei der einflussreichsten Familien Deutschlands
Sie sind die Kinder aus zwei von Deutschlands bekanntesten Unternehmerfamilien – jetzt werden sie selbst zur Familie. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, wollen Florian Schörghuber und Johanna Klatten heiraten.
Der Bräutigam ist seit 2024 CEO der Schörghuber-Gruppe, die auf Mallorca mit drei Luxushotels vertreten ist:– neben dem Castillo Hotel Son Vida sind dies das Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel und das St. Regis Mardavall – sowie die drei Golfplätze von Son Vida. Darüber hinaus ist die durch "Bauen und Brauen" (O-Ton Florian Schörghuber in der "FAZ") groß gewordene Gruppe aber auch im Getränkegeschäft (Paulaner), der Projektentwicklung, dem Immobiliengeschäft (Bayerische Hausbau) und der Lachszucht in Chile tätig.
Die Braut ist die Tochter von BMW-Erbin Susanne Klatten, die zumindest ein Anwesen auf der Insel besitzt. Gemeinsam mit ihren beiden Brüdern übernahm Johanna Klatten laut "Bild am Sonntag" im Jahr 2024 die Beteiligungsgesellschaft SKion.
Laut der Zeitung soll die dreitägige Feier im Sommer in Oberbayern stattfinden. Ob sich die beiden dann auch gemeinsam auf Mallorca blicken lassen, etwa beim traditionellen Sommerfest der Schörghuber-Gruppe, bleibt abzuwarten.
