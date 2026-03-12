Skandalbanker auf der "Mad Summer" vor Mallorca unterwegs: Auf dieser Yacht feierten schon MrBeast und die Beckhams

Der brasilianische Banker Daniel Vorcaro hat für eine Mittelmeerreise auf der Megayacht „Mad Summer“ Medienberichten zufolge fast zwei Millionen Euro in fünf Tagen ausgegeben. In einem Video zeigte der mit ihm verbundene Event-Organisator Diogo Batista mit humorvollem Tonfall die 95 Meter lange Luxusyacht, die im Sommer regelmäßig vor den Küsten der Balearen zu sehen war.

Zu sehen waren unter anderem ein großer Pool, ein Fitnessraum, ein Spa, ein Kinosaal, ein Helikopterlandeplatz und zehn Kabinen. Auch tanzende junge Frauen und ein Auftritt eines bekannten französischen DJs waren in den Aufnahmen zu erkennen. Brasilianische Medien brachten die Reise mit dem aufsehenerregendsten Finanzskandal der jüngeren brasilianischen Geschichte in Verbindung, in dessen Zentrum Vorcaro stand.

Den Berichten zufolge war die Fahrt nur ein weiterer Beleg für den aufwendigen Lebensstil des Bankers. Journalistischen Recherchen zufolge veranstaltete er teure Feiern an mehreren europäischen Reisezielen, darunter auch auf den Balearen.

Während der Reise legte die Gesellschaft in einem exklusiven Beach Club in Saint-Tropez in Frankreich an. Dort kostete ein Bier den Berichten zufolge bis zu 25 Euro. Die Bilder zeigten ausgelassene Partystimmung: Menschen tanzten auf Tischen, während die Musik laut durch den Club schallte. In einer Szene erklang pathetische Musik, dann traten als Gladiatoren und römische Soldaten verkleidete Personen mit einer brasilianischen Flagge auf. Ihnen ging eine Frau in Tunika voraus, die eine übergroße Champagnerflasche mit einer bengalischen Fackel trug.

Luxus, Prominenz und Millionenbeträge

Die „Mad Summer“ gilt mit einem geschätzten Wert von mehr als 200 Millionen Euro als fester Bestandteil der exklusivsten Sommerkulisse im Mittelmeer. Das Schiff gehörte zunächst dem US-Milliardär Jeffrey Soffer. Später wurde es offenbar an den ebenfalls aus den USA stammenden Milliardär Terry Taylor verkauft, der mit dem Automobilgeschäft verbunden ist.

Auch einer der bekanntesten YouTuber der Welt, MrBeast, nutzte die „Mad Summer“ für eine Fahrt und zeigte seinen Millionen Followern die Ausstattung des Schiffs. Zu den prominenten Gästen zählten zudem die Beckhams. Spezialportale bezifferten die Charterkosten auf rund 1,6 Millionen Euro pro Woche.