Neues Casting-Konzept, "Golden Room" und formatbegleitende Reality: Wann Mallorca-Sängerin Isi Glück endlich bei der neuen Staffel von "DSDS" zu sehen ist

Seit Sommer 2025 ist bekannt, dass Ballermann-Sängerin Isi Glück erstmals neben Mallorca-Kollege Dieter Bohlen in der Jury von "Deutschland sucht den Superstart" und Rap-Legende Bushido sitzen wird. Nun stehen die Sendetermine für die 22. Staffel der Gesangshow fest.

Ist ab Ostersamstag bei RTL zu sehen: Isi Glück. / RTL / Stefan Gregorowius

Sendestart an Ostern

Los geht's am Ostersamstag (4.4.). Von da an werden insgesamt zehn neue Folgen der Casting-Show, inklusive drei Live-Shows in Köln, immer samstags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Die Folgen 1 und 2 sind am 4. April bereits vorab auf der Plattform RTL+ verfügbar, die weiteren Episoden dann jeweils dienstags und samstags.

Zu Isi Glücks Jurymitglied-Dasein sagte Dieter Bohlen: "Jemanden vom Ballermann hatten wir bisher noch nie dabei, aber dort gibt es jedes Jahr große Hits. Das darf man nicht ausblenden. Mit Isi haben wir jemanden, die dieses Segment bestens kennt. Jeder weiß, dass Bushido und ich nicht die größten Ballermann-Fans sind – das macht es spannend. Ich kannte Isi vorher nicht, und es war für mich interessant zu sehen, wie sich das Miteinander entwickelt.“

Die diesjährige Jury: Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen. / RTL / Stefan Gregorowius

Schlager treffen auf Rap

Auch Isi Glück findet die Vielfalt in den Musikrichtungen schon bei den Jurymitgliedern wichtig: "... weil da natürlich Welten aufeinanderprallen, und das ist für den Zuschauer interessant. Wie reagiert Bushido, wenn jemand Schlager, Partymusik oder Ballermannmusik singt? Gibt er dem eine Chance oder lehnt er es direkt ab? Da muss ich sagen, dass mich beide positiv überrascht haben. Auch bei Ballermannmusik wurde jedem eine faire Chance gegeben."

In ihrem Interview anlässlich des Beginns der 22. Staffel spoilerte die Ballermann-Sängerin zudem bereits, wie sie sich mit Bohlen und auch mit Rapper Bushido verstanden hat: "Viele denken, dass es vielleicht schwierig ist mit den beiden Charakteren und dass es oft geknallt hat. Sicherlich waren wir nicht immer einer Meinung, aber es war ein sehr respektvolles Miteinander und vor allem unfassbar witzig. Wir haben sehr viel gelacht, und ich kam sehr gut mit beiden klar."

Feiert in Staffel 22 von "DSDS" ihr Jury-Debüt: Isi Glück. / RTL / Stefan Gregorowius

Das ist noch neu

Die Castings mit überarbeitetem Konzept finden im RTL-Sendezentrum in Köln-Deutz statt. Zu den Neuheiten heißt es in einer Pressemitteilung vom Sender: "Jede Casting-Folge bildet einen vollständigen Tag ab – vom Eintreffen der Kandidatinnen und Kandidaten bis zur finalen Juryentscheidung."

Dieter Bohlen erklärte das neue Konzept noch etwas detaillierter: "Jeder Aufzeichnungstag endet mit Kandidaten, die es in den Recall geschafft haben. Am Ende jeder Sendung sitzen die Durchgekommenen im sogenannten ‘Golden Room‘. Dann wird noch einmal entschieden, wer wirklich weiter ist. Wir wollten nicht mehr so viele Leute weiterlassen, dass am Ende 120 im Recall stehen und niemand mehr den Überblick hat. Das war auch für uns Juroren schwierig. Jetzt sitzen die Kandidaten am Ende im ‘Golden Room‘, Wackelkandidaten müssen noch einmal singen, und wir entscheiden noch am selben Abend endgültig, wer zu den TOP 30 gehört.“

Auf die Frage, was der "Golden Room" verändere, sagte er: “Die Spannung ist größer. Wer von uns ein ‘Ja‘ bekommt, ist mit einem Bein im Recall – aber nur mit einem. Früher waren sie direkt drin. Jetzt müssen sie stundenlang ihre Konkurrenten anhören. Jeder, der weiterkommt, ist an diesem Tag ihr direkter Konkurrent. Viele müssen leider am Abend doch noch nach Hause gehen. Es kann auch sein, dass zwei noch einmal gegeneinander antreten müssen, wenn wir uns nicht sicher sind. Zum Beispiel zwei Kandidatinnen, die sehr ähnlich sind oder das gleiche Genre bedienen. Dann müssen sie noch einmal singen und zeigen, was sie draufhaben.“

Jurymitglied Dieter Bohlen im Tonstudio. / RTL / Stefan Gregorowius

Neues Parallel-Format

Auch das ist neu: "Zum ersten Mal in der Geschichte von DSDS ist ab dem 21. April in zehn Folgen exklusiv auf RTL+ zu sehen, wie Superstars gemacht werden. In der 'DSDS Reality' werden die Kandidatinnen und Kandidaten in ihrem täglichen WG-Leben begleitet und durchlaufen ein intensives Training in Gesang, Tanz, Performance und Bühnenpräsenz. Unterstützt werden die Talente dabei von bekannten Mentoren und Coaches", liest man in der Ankündigung weiter.

Recall im Europa-Park

Auch heißt es, dass die beiden Recall-Folgen der diesjährigen Staffel (Ausstrahlung am 21.4. und 25.4. bei RTL) im Europa-Park in Rust in Szene gesetzt wurden. Eine Altersgrenze gebe es weiterhin nicht: Die Kandidaten seien zwischen 16 und 70 Jahre alt. Auch in diesem Jahr waren im Vorfeld wieder mehrere Tausend Bewerbungen eingegangen, schreibt der Sender.

Produziert wird "Deutschland sucht den Superstar" von der UFA Show & Factual GmbH im Auftrag von RTL.

Die Geschichte von Isi Glück

Die gelernte Versicherungskauffrau Isi Glück, die mit bürgerlichem Namen Isabel Gülck heißt, wurde 2012 "Miss Germany". Wenige Jahre später startete sie als Ballermann-Sängerin durch. Dort ist sie weiterhin sehr erfolgreich im Geschäft. Seit 2019 ist Isi Glück mit Carlos Lucio verheiratet, dem Ex-Direktor des Megaparks. Die beiden hatten sich im Sommer 2017 in dem Feiertempel kennengelernt. Lucio betreibt an der Playa mittlerweile das "Sommerland", das "Sommerland Mallorca" und das "Et Dömsche". 2025 machte Isi Glück nicht nur Schlagzeilen damit, dass sie in der Jury der aktuellen Staffel von "DSDS" sitzt, sondern auch mit Cover-Fotos im Playboy.