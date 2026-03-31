"Goodbye Deutschland"-Auswanderer aus Cala Ratjada kündigen Schließung ihres Restaurants und Wegzug nach Andalusien an
Sven und Sebastian Florijan haben in den sozialen Netzwerken angedeutet, dass die aktuelle Saison ihre letzte sein könnte. Nur ein Aprilscherz?, mutmaßen einige Kommentatoren
"Dieses Jahr wird unsere letzte Saison im Bon Sol sein. Sebi und ich werden ein neues Kapitel beginnen und nach Andalusien gehen, wo wir in Málaga ein Café eröffnen möchten", teilten die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer und Betreiber des Bon Sol in Cala Ratjada Sven und Sebastian Florijan am Dienstag (31.3.) in einem Post auf Facebook mit. Erst am 20. Januar war das Paar mit seinem Lokal in die neue Saison gestartet. Im November hatten die beiden wie jedes Jahr die Winterpause eingeläutet.
Ist die diesjährige also wirklich die letzte Saison für die TV-Auswanderer?, wollte die MZ von ihnen wissen. "Es war nur ein Aprilscherz. Da die meisten morgen welche machen werden, haben wir es vorher gemacht", so die Aussage der Auswanderer, die ihr Lokal im Carrer de l'Agulla 2022 eröffnet hatten und seither auch nicht mehr in der Vox-Sendung zu sehen waren.
Auswanderung vielleicht erst in 20 Jahren
"Wir lieben Andalusien, werden vielleicht in 20 Jahren mal dorthin auswandern. Der Laden auf Mallorca läuft gut. Es wäre ein Fehler, ihn zuzumachen", so das Paar, das auch dank Stammgästen und vielen Einheimischen im Winter geöffnet haben kann.
Die Hälfte der Kommentatoren munkelte schon, dass es sich um einen Aprilscherz handeln könnte, andere schrieben "Dann kommen wir eben nächstes Jahr nach Málaga" oder Ähnliches. Mittlerweile haben die beiden Auswanderer den Post wieder gelöscht und ihre Follower aufgeklärt:
"Die Leute haben sich zu viel Sorgen gemacht", so der gelernte Altenpfleger, Sven Florijan, und der gelernte Koch, Sebastian Florijan, zur MZ. Wieso eigentlich Andalusien? "Wir haben zwar weder ein Haus noch Familie dort, sind aber im Winter immer mehrere Wochen dort, vor allem in Málaga", so die Auswanderer, die auch die Natur dort lieben.
Die Geschichte der TV-Auswanderer
Sven und Sebastian Florijan, die seit 13 Jahren verheiratet sind, waren 2018 auf die Insel gekommen, arbeiteten unter anderem als Wedding-Planer und Villen-Betreuer. Zuvor hatte Sven Florijan lange Jahre in Hamburg als Assistent von Kult-Travestiekünstlerin Olivia Jones gearbeitet. Doch mit Corona und dem Lockdown blieb die Arbeit aus. Das Paar ging zurück nach Norddeutschland, eröffnete dort auf dem Hof von Svens Mutter eine Imbissbude mit dem Namen "Florijans Pommes-Insel", die recht gut lief. Unter anderem wurde da auch ein Gericht angeboten, das von Mallorca inspiriert war. Dann schlossen sie das Lokal, kehrten zurück auf die Insel und eröffneten im Sommer 2022 das Bon Sol.
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