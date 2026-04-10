Mallorca-Butler Daniel Rudolf landet PR-Coup: Servieren auf dem eFoil

Daniel Rudolf steht an der Flughafenautobahn und freut sich. Der Luxus-Dienstleister, der sich seit seiner Ankunft auf der Insel als Butler für die Reichen und Schönen zu vermarkten weiß, hat eine große Plakatwand anbringen lassen mit sich als Kellner gekleidet und mit einem Tablett in der Hand, auf einem eFoil. "Alle denken, das ist KI. Ist es aber nicht", sagt er stolz.

Rudolf zückt sein Handy und zeigt den Beweis: Videos von seinem maritimen Service-Angebot auf einem elektrisch angetriebenen Surfbrett mit Unterwasserflügeln. Zu sehen ist, wie er in der Bucht von Palma und in einer der "Fingerbuchten" der Gemeinde Calvià tatsächlich über das Wasser zu fliegen scheint.

Mallorca-Butler Daniel Rudolf vor seiner Plakatwind im Stadtteil Nou Llevant in Palma. / Ciro Krauthausen

Die aufsehenerregende Plakatwand steht nicht zufällig just hier, auf einer mit noch etwas Gestrüpp bedeckten Freifläche zwischen dem Hotel Meliá Palma Bay und dem Verlagshaus der Mallorca Zeitung. Wenige Meter weiter in Richtung Innenstadt, im Kongresszentrum, hat an diesem Tag die Kunstmesse Art Cologne Palma Mallorca eröffnet. Zumindest ein Teil der Besucher dort, wohlhabende Kunstsammler, gehört zu der potenziellen Kundschaft des Mallorca-Butlers.

Ob die sich dann tatsächlich eines Tages auf einer Yacht von Daniel Rudolf per eFoil bedienen lässt, sei dahingestellt. Dem PR-Coup ist jedenfalls eine aufwendige Produktion vorausgegangen, wie der Luxus-Dienstleister erzählt. Er habe das lange üben müssen. Es sei nicht ohne gewesen, im Anzug und mit Tablett auf dem eFoil das Gleichgewicht zu behalten. Und ja, ein, zweimal sei er dann auch ins Wasser gefallen.

Das ist die Geschichte von Daniel Rudolf

In Worms (Rheinland Pfalz) geboren, lernte Daniel Rudolf zunächst Koch. 2004 heuerte er in dieser Position auf dem Kreuzfahrtschiff „Cara“ der AIDA-Gruppe an, die damals in Asien unterwegs war. Nach der AIDA arbeitete er für eine Reihe hochklassiger Restaurants wie dem Mosimann’s Belfry London oder dem Le Divellec in Paris. Er begann auf Empfehlung, als Privatkoch für betuchte Familien zu arbeiten und übernahm bei einigen mehr und mehr Verantwortung im Haushalt. 2012 wechselte er seine Profession und besuchte das British Butler Institute in London, das er mit einem Diplom abschloss. Sein Spezial-Wissen um Zigarren oder Wein stammt aus Weiterbildungskursen, so kann er auch als Chauffeur gepanzerte Limousinen fahren.

Sein Berufsleben führte ihn schon früh nach Mallorca, wo er für die Besitzer eines gehobenen Anwesens ein „Foodkonzept“ erstellte. Dabei ging es darum, Gästemenüs für verschiedene Veranstaltungen festzulegen. Mallorca gefiel ihm. Die Schönheit der Insel und die guten Fluganbindungen veranlassten ihn dann 2020 dazu, in Cala Morlanda an der Ostküste eine Wohnung zu mieten, um dort seine Freizeit zu verbringen. Später zog er nach Palmanova, machte sich mit seiner Agentur „Xclusive Mallorca“ selbstständig. Diese hat mittlerweile ihr Büro in der Einkaufsstraße Carrer Sant Miquel in Palma. Auf der Insel ist Daniel Rudolf mittlerweile auch als Verwalter gehobener Fincas in Abwesenheit der Eigentümer tätig.