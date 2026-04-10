Redaktion MZ

PR-Coup gelandet: Milliardärs-Butler Daniel Rudolf surft als Kellner gekleidet auf dem eFoil übers Meer

Auf einer neuen Plakatwand an der Flughafenautobahn gibt er bereits einen Vorgeschmack. Besser nachvollziehen kann man den PR-Coup von Luxus-Dienstleister Daniel Rudolf, wenn man sich sein neustes Video ansieht. Darin präsentiert er sich als Kellner gekleidet und mit einem Tablett in der Hand, auf einem elektrisch angetriebenen Surfbrett (eFoil). In der Bucht von Palma und in einer der "Fingerbuchten" scheint er dabei übers Wasser zu fliegen. KI sei nicht im Spiel. Mehr Informationen