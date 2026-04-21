Priscilla DiLaura über das Zusammenleben mit Marc Terenzi auf Mallorca: "Es ist wirklich sehr harmonisch"

Ende 2025 wurde die Beziehung öffentlich: Der ehemalige Sänger, Reality-TV-Protagonist und derzeitige Eisdielenbetreiber Marc Terenzi ist mit der Immobilienmaklerin und Schachspielerin Priscilla DiLaura liiert. Kennengelernt hatte sich das Paar im Mai 2025 bei einem Kunst- und Fashion-Event in Andratx. Jetzt wird bekannt: Mittlerweile wohnen die beiden auch zusammen. Die "Bild"-Zeitung berichtet, Terenzi sei in die 100 Quadratmeter große Wohnung seiner rund 20 Jahre jüngeren Freundin eingezogen.

Gegenüber der MZ bestätigt DiLaura die Meldung: "Wir wohnen inzwischen seit über sechs Monaten zusammen und das Zusammenleben ist wirklich sehr harmonisch." Das Schönste sei, dass "wir über alles offen sprechen können, uns sehr gut verstehen und in vielen wichtigen Dingen die gleichen Vorstellungen teilen." Auch wenn es um die Zukunft geht, sei man sich einig.

Terenzi lernt Schach spielen

Derweil gebe sich Terenzi Mühe, die große Leidenschaft seiner Partnerin zu erlernen - das Schachspiel. "Marc arbeitet im Moment viel, deshalb blieb bisher noch nicht so viel Zeit für gemeinsame Schachstunden. Interesse hat er aber auf jeden Fall und möchte die Grundlagen lernen. Ich werde versuchen, ihm das nach und nach beizubringen", so DiLaura.

Kluge Schachzüge müssen gut überlegt sein. Priscilla DiLaura beim Schach-Spielen. / Tim Hanks

Sie selbst streame inzwischen auch auf Chess.com und Twitch und freue sich sehr über diesen neuen Weg. "In Zukunft werde ich Marc sicher auch mal in den ein oder anderen Livestream mit einbauen – zum Beispiel, wenn ich ihm Schach beibringe oder wir gemeinsam spielen."

"Ruhe und Lebenserfahrung, die mich beeindruckt"

DiLaura, die vom Bodensee stammt, lebt seit rund anderthalb Jahren auf der Insel. Nach ihrer Ankunft gründete sie ihr eigene Immobilienfirma. Marc Terenzi führt seit vergangenem Jahr eine Eisdiele der Kette Giovanni L. am Paseo Marítimo in Palma. Als die Beziehung zu DiLaura im Dezember 2025 bekannt wurde, erklärte er gegenüber der "Bild", seine Partnerin bringe "eine Ruhe und Lebenserfahrung mit, die mich beeindruckt. Sehr klug, elegant und unglaublich diszipliniert.“ Ein weiterer Vorteil: Sie trinke keinen Alkohol, was gut zu Terenzis neuem Lebensstil passe.