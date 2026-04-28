Caro Robens wird im bulgarischen Wald gejagt: In diesem neuen TV-Format ist die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin bald zu sehen

Bald kann man Bodybuilderin und "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Caro Robens im Fernsehen sehen, und zwar nicht wie gewohnt bei VOX, sondern bei ProSieben. Die TV-Auswanderin ist Teil des neuen Formats "The Hunt".

Darum geht es

"Acht Promis: Vier Jäger. Vier Gejagte. Ausgesetzt im bulgarischen Wald. In der neuen Reality-Competition 'The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?' spielen ab Dienstag, 12. Mai 2026 immer um 22.35 auf ProSieben und auf Joyn, acht Prominente Fangen. Mitten im Nirgendwo und über Stunden. Das Spiel ist simpel: Die einen fliehen, die anderen fangen. Wird ein Gejagter gefangen, tauschen die beiden Spieler die Rollen. Wer nach Spielende den Wald als Gejagter verlässt, darf mitbestimmen, welcher Jäger das Spiel verlassen muss und bewahrt sich damit die Chance auf den Gesamtsieg und das erspielte Preisgeld", heißt es in der Ankündigung.

Ziel ist, als Gejagter den Wald zu verlassen, denn nur so darf man mitbestimmen, welcher Jäger das Spiel verlassen muss, und kommt dem Sieg und der Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro sicher näher.

Im Spiel brauche es Nervenstärke, körperliche Fitness, Unerschrockenheit und Ausdauer, so ProSieben-Senderchef Hannes Hiller. Doch nur wer auch strategisch denke und die richtigen Fäden ziehe, bewahre sich die Chancen auf den Sieg. "Dieses Konzept hat auch die Kollegen in UK überzeugt und wir konnten Ressourcen und Kreativ-Power bündeln und das Format zeitgleich mit ihnen produzieren", so Hiller weiter.

Die Kandidaten von "The Hunt". / René Lohse / ProSieben

Auch diese Kandidaten sind mit dabei

Das sind die anderen Kandidaten neben Caro Robens, die als einziger Mallorca-Promi an den Start geht.

Serkan Yavuz ("The Power", "Kampf der Realitystars")

Cecilia Asoro ("Promi Big Brother", "Die Realitystar Academy")

Max Bornmann ("Are you the One?", "Forsthaus Rampensau Germany")

Gloria Schwesinger ("The 50", "Das Sommerhaus der Stars")

Maurice Dwizak ("Promis unter Palmen", "The 50")

Aaron Königs ("Good Luck Guys", "The Power")

Valentina Principessa ("The Biggest Looser", "Good Luck Guys")

Als Nachrücker kommen

Sandra Sicora ("Match My Ex!", "Der Promihof")

Jochen Horst (" Alarm für Cobra 11", "Promi Big Brother".)

Caro Robens gab am Dienstag (28.4.) bekannt, dass sie in dem Format zu sehen sein wird. "Endlich ist es soweit! Nur noch 2 Wochen! Ich bin selbst am aufgeregtesten!", schrieb sie auf ihrem Instagram-Profil.

Reality-Competition

Die Reality-Competition wurde innerhalb der Seven.One Studios von Redseven Entertainment entwickelt und sowohl für den britischen Sender Channel 4 als auch für ProSieben und Joyn adaptiert. Die UK-Version "The Hunt: Prey vs Predator" startete am 22. März auf Channel 4. "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" läuft ab Dienstag (12.5.) um 22.35 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn in Doppelfolgen.

Die Mallorca-Geschichte von Caro Robens