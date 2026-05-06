Im rosafarbenen Kleid und engsten Familienkreis: So war die Traumhochzeit von Schauspielerin Christine Neubauer und José Campos auf Mallorca

2021 hatte sie es auch im MZ-Interview bereits angekündigt, nun hat sie es tatsächlich getan: Die Schauspielerin Christine Neubauer hat auf Mallorca im engsten Familienkreis ihren langjährigen Partner, den Fotografen José Campos geheiratet. Darüber berichtete zuerst die "Bunte".

Am Hochzeitstag sagte Campos gegenüber der Zeitschrift: "Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe." Sie ergänzte: "Heute heiraten wir, und wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, schlägt mir mein Herz bis zum Hals, und ich verliebe mich gleich noch einmal neu in dich."

Nach dem großen Moment der Trauung meldete sich das frisch vermählte Paar erneut bei dem Blatt. "Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Heirat unser tiefes Gefühl gegenseitiger Liebe noch einmal intensivieren könnte, aber genau das empfinden wir jetzt. Wir sind Seelenverwandte und jetzt für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden. Wir sind überglücklich."

Ort des Geschehens: Mancor de la Vall

Laut Medienberichten soll das Paar sich im kleinen Rathaus des Ortes Mancor de la Vall das Ja-Wort gegeben haben. Die Trauung wurde vom Bürgermeister vollzogen. Die Eheringe soll das Paar in der Relojería Alemana in Palmas Altstadt anfertigen haben lassen. Das Bringen des Rings auf einem roten Herzchenkissen am Halsband am Tag der Zeremonie übernahm der mallorquinische Wasserhund Gizmo.

Die Trauzeugen sollen Lydia Neubauer, die Mutter der Schauspielerin, sowie der Komponist Harold Faltermeyer, ein enger Freund des Bräutigams, gewesen sein.

Nach der Hochzeit ging es mit den Gästen in eine Dorfbar und später weiter ins Landhotel „Turixant“, das ebenfalls in Mancor de la Vall liegt.

Hochzeit nach 15 Jahren Beziehung

Was allerdings bekannt ist: Das Paar hatte sich Zeit gelassen mit der Hochzeit. Seit 15 Jahren sollen Neubauer und Campos gemeinsam durchs Leben gehen. Für Neubauer ist es bereits die zweite Ehe. Von 1990 an war die Schauspielerin mit ihrer Jugendliebe, dem Sportjournalisten und Moderator Lambert Dinzinger verheiratet. Die beiden bekamen einen Sohn. 2011 wurde die Trennung von Dinzinger und Neubauer bekannt, seit 2014 sind die beiden geschieden. Seit 2011 war Neubauer mit dem chilenischen Fotografen Campos liiert. Kennengelernt hatten sich Neubauer und Campos schon 2008 bei den Dreharbeiten zum Thriller „Heiße Spur“ in der Atacama-Wüste in Chile. Campos hat seine Heimat für die Schauspielerin später verlassen, lebte seither mit ihr auf Mallorca oder in Deutschland.

Christine Neubauer und José Campos bei Let's Dance. / Rolf Vennenbernd/dpa

Neubauer war 2025 bei der Tanzshow "Let's Dance" zu sehen. Auf Mallorca soll das Paar eine Wohnung in Palma und ein Haus in der Tramuntana haben.