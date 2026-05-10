Vor Dreharbeiten für "The Hunt": "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Andreas und Caro Robens waren maximal eine Nacht voneinander getrennt

Es ist ein neues Format und mit dabei ist auch eine bekannte Mallorca-Auswanderin: Am Dienstag (12.5.) läuft um 22.35 auf ProSieben und auf Joyn "The Hunt" mit "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Caro Robens an. Der MZ beantwortete sie vorab einige Fragen.

Darum geht es

In der Ankündigung heißt es: "Acht Promis: Vier Jäger. Vier Gejagte. Ausgesetzt im bulgarischen Wald. In der neuen Reality-Competition 'The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?' spielen acht Prominente Fangen. Mitten im Nirgendwo und über Stunden. Das Spiel ist simpel: Die einen fliehen, die anderen fangen. Wird ein Gejagter gefangen, tauschen die beiden Spieler die Rollen. Wer nach Spielende den Wald als Gejagter verlässt, darf mitbestimmen, welcher Jäger das Spiel verlassen muss und bewahrt sich damit die Chance auf den Gesamtsieg und das erspielte Preisgeld", so der Ankündigungstext. Ziel sei es demnach, als Gejagter den Wald zu verlassen, denn nur so dürfe man mitbestimmen, welcher Jäger das Spiel verlassen muss, und komme dem Sieg und der Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro näher. "Im Spiel braucht es Nervenstärke, körperliche Fitness, Unerschrockenheit und Ausdauer", heißt es.

Ist bei "The Hunt" dabei: Caro Robens. / ProSieben

Das sagen Caro Robens und Andreas Robens im MZ-Interview

Das Format klingt ein bisschen wie ein Survival-Camp. Stand für Sie direkt fest, dass Sie dabei sind, als Sie angefragt wurden?

Caro Robens: Lust hatte ich auf jeden Fall sofort, aber natürlich habe ich es länger mit Andreas besprochen, da wir ja noch nie so lange getrennt waren.

Andreas Robens: Ich war erst einmal geschockt. Erst einmal fühlt man sich dabei nicht wohl. Dann habe ich mich aber auch gefreut, dass Caro mal wieder ein schönes Format macht.

Wie lange waren Sie denn für die Dreharbeiten voneinander getrennt?

Caro Robens: Zwei Wochen. Bisher waren wir maximal eine Nacht voneinander getrennt. Es war vollkommen ungewohnt, getrennt zu sein, ihm nichts erzählen zu können, nicht zu wissen, wie es ihm geht, wie es den Hunden geht, es einfach nicht mit ihm teilen zu können.

Andreas Robens: Ich war, als ich dann alleine war, auch krank, hatte mir was eingefangen. Ich habe dann hier zwei Wochen herumvegetiert.

Was waren im Rahmen der Dreharbeiten und des Formats besondere Herausforderungen für Sie?

Caro Robens: ⁠Besonders herausfordernd war definitiv die Kondition. Mit Gewichten habe ich keine Probleme, aber was Ausdauer und Geschwindigkeit betrifft, bin ich nicht unbedingt ein Profi.

Was würden Sie mit 50.000 Euro Preisgeld anstellen?

Caro Robens: 50.000 Euro Preisgeld würden bei mir ins Haus oder in einen Ford Mustang gehen. Ich hätte zum Beispiel sehr gerne eine neue Küche. Und auch ansonsten muss noch hier und da etwas gemacht werden.

Auf welchen Kandidaten / welche Kandidatin haben Sie sich besonders gefreut und bei wem haben Sie geahnt, dass es vielleicht Knatsch geben könnte?

Caro Robens: Ich kannte tatsächlich keinen Kandidaten wirklich. Cecilia (Cecilia Asoro kennt man etwa aus "Promi Big Brother" oder "Die Realitystar Academy", Anm. d. Red.) kannte ich vom Dschungel und fand sie dort sehr sympathisch. Daher hatte es mich sehr gefreut, sie kennenzulernen.

Hätten Sie Andreas auch gerne dabei gehabt und sich von ihm jagen lassen?

⁠Caro Robens: Natürlich hätte ich Andreas sehr gerne dabei gehabt, aber es war auch mal schön, sich alleine zu beweisen. Es war eine komplett neue Erfahrung. Umso schöner war das Wiedersehen!

Wie war es denn?

Caro Robens: Es war sehr emotional. Wir haben dann erst einmal festgesetzt, dass wir das nie wieder machen, und haben unsere Zweisamkeit genossen.

Andreas Robens: Es war so, als wenn wir ewig getrennt gewesen wären. In der Zukunft würden wir am liebsten mal wieder ein Format machen, an dem wir zusammen teilnehmen.

Auch diese Kandidaten sind mit dabei

Das sind die anderen Kandidaten:

Serkan Yavuz ("The Power", "Kampf der Realitystars")

Cecilia Asoro ("Promi Big Brother", "Die Realitystar Academy")

Max Bornmann ("Are you the One?", "Forsthaus Rampensau Germany")

Gloria Schwesinger ("The 50", "Das Sommerhaus der Stars")

Maurice Dwizak ("Promis unter Palmen", "The 50")

Aaron Königs ("Good Luck Guys", "The Power")

Valentina Principessa ("The Biggest Looser", "Good Luck Guys")

Als Nachrücker kommen

Sandra Sicora ("Match My Ex!", "Der Promihof")

Jochen Horst (" Alarm für Cobra 11", "Promi Big Brother".)

Reality-Competition

Die Reality-Competition wurde innerhalb der Seven.One Studios von Redseven Entertainment entwickelt und sowohl für den britischen Sender Channel 4 als auch für ProSieben und Joyn adaptiert. Die UK-Version "The Hunt: Prey vs Predator" startete am 22. März auf Channel 4. "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" läuft ab Dienstag (12.5.) um 22.35 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn in Doppelfolgen.

Die Mallorca-Geschichte von Caro Robens