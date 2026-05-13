Doch nicht getrennt? Peter Klein und Yvonne Woelke über Eifersucht, einen potenziellen anderen Mann und ihre Fernbeziehung von Mallorca nach Deutschland

Sind Mallorca-Resident Peter Klein und Yvonne Woelke nun getrennt oder nicht? Zuerst über die Trennung berichtet hatte die Bild-Zeitung. Anfang Mai hatte Woelke die Trennung beim Bild-Renntag bestätigt und damit nicht nur eine Medienwelle ausgelöst. Selbst Peter Klein soll, wie er wenig später bekanntgab, erst aus den Medien von der Trennung erfahren haben. Beim Saison-Opening von Krümels Stadt in Peguera am 30. April waren sowohl Peter Klein als auch Yvonne Woelke angekündigt, aufgeschlagen ist allerdings nur Klein. Woelke habe wegen eines Termins in Deutschland absagen müssen, so "Krümel" (Marion Pfaff) zur MZ. Oder eben, weil Woelke und Klein damals schon halb getrennt waren.

Nun rudern die beiden jedenfalls zurück, wollen ihrer Fernbeziehung offenbar doch noch eine Chance geben, wie man in Folge 6 ihres Podcasts "Verteufelt gut" erfährt. Klein lebt auf seiner Finca auf Mallorca, Woelke in Hamburg und Berlin.

Das sagt Yvonne Woelke

Gegenüber der Bild-Zeitung hat Woelke nun berichtet, dass es in der Beziehung schon länger gekriselt haben soll. Auch die Gründe dafür haben sie jeweils aus ihrer eigenen Perspektive dem Boulevard-Blatt genannt.

„Schon mindestens drei bis vier Monate lief bei uns nichts mehr im Bett. Das belastet einen natürlich, doch ich hatte nicht den Kopf dazu. Schuld war in erster Linie Peters ständige Eifersucht, die mich sehr getroffen hat und letztendlich der Grund für das Liebes-Aus war", zitiert die Bild Woelke in einem Artikel von Mittwoch (13.5.).

Auch, dass Woelke generell viel unterwegs war, habe Klein nicht gefallen. "Er wollte mich ständig zu Hause halten, ich musste ihm erklären, warum ich auf Events gehe", so Woelkes Wort gegenüber der Bild-Zeitung. Die Events, argumentierte sie gegenüber Klein, seien ja auch Teil ihres Berufs. "Er sagte dann immer: In der Zeit hättest du auch zu mir nach Mallorca fliegen können'", so Woelke. Für Klein habe die Beziehung an erster Stelle gestanden, Woelke waren ihre Jobs offenbar wichtiger.

Auch einen weiteren Grund für das vermeintliche Beziehungsaus gab die 46-Jährige an: "Auch den ständigen Hass im Netz gegen unsere Beziehung habe ich nicht mehr ausgehalten.“

Und auch Kleins Eifersucht sie ein Grund gewesen, warum es zuletzt bei dem Paar nicht gut lief. So sei Woelke viel mit Reality-TV-Kollege Eric Sindermann unterwegs gewesen, was die Gerüchteküche hat brodeln lassen. „Ich war viel mit ihm unterwegs, ja. Peter hat mir dann vorgeworfen, ich würde mehr Zeit mit anderen Männern verbringen als mit ihm", so Woelkes Worte.

Peter Klein und Yvonne Woelke beim Golfspielen auf Mallorca / Instagram

Das sagt Peter Klein

Peter Klein nahm zu den Eifersuchts-Vorwürfen gegenüber dem Boulevard-Blatt Stellung. Er finde "Eifersucht" sei das falsche Wort. Er sei bezüglich Sindermann besorgt darüber gewesen, wie innig sich Yvonne mit ihm habe fotografieren lassen. "Das fand ich befremdlich. Du magst als Partner solche Fotos von deiner Partnerin nicht sehen. Du machst dir dann natürlich tausend Gedanken. Und dann wächst natürlich so ein bisschen die Angst, dass vielleicht doch irgendwas sein könnte, was du nicht kontrollieren kannst. Aber da bin ich auf taube Ohren gestoßen bei ihr", sagt Klein, der sich auf MZ-Anfrage nicht zur Trennung geäußert hatte, weiter.

Teilweise habe er gar nicht gewusst, auf welchen Events seine Partnerin unterwegs war. "Sonst wäre ich gerne mitgegangen", so seine Worte. Zudem habe er wenig Bereitschaft von Woelke gespürt, zu ihm auf die Insel zu reisen. „Eigentlich wollte sie mindestens alle 14 Tage nach Mallorca kommen. Ich habe immer so eine gewisse, ich will nicht sagen Ablehnung, aber so eine gewisse Zweitrangigkeit gespürt bei ihr, dass ihr andere Dinge wichtiger waren", so Klein. Für eine Beziehung sei ihm die Bereitschaft zu gering gewesen.

Im Netz wurden unterdessen böse Zungen laut. Handelt es sich bei der vermeintlichen Trennung nur um einen PR-Gag? Klein wiegelte ab: "Das ist absoluter Quatsch. Jetzt geht es erst mal darum, dass wir mit der Situation klarkommen müssen und wieder Ruhe in mein Leben einkehrt."

Haben auch uns eine Weile beschäftigt. Iris und Peter Klein. / Sat. 1 / Nadine Rupp

Rosenkrieg mit Iris Klein

Klein und Woelke hatten sich 2023 bei "Dschungelcamp" kennengelernt. Für das RTL-Format, das mit offiziellem Namen "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" heißt, waren sie als Begleitpersonen jeweils eines Teilnehmers in Australien. Damals machten Gerüchte über eine mögliche Affäre der beiden die Runde, was in einem monatelangen Rosenkrieg zwischen Peter Kleins Ex-Frau Iris und dem Mallorca-Residenten endete. Ende 2024 verkündeten Klein und Woelke dann, dass sie ein Paar seien, traten gemeinsam bei TV-Formaten an oder waren als Paar auf Veranstaltungen zu sehen. Auch Iris Klein hatte in der Zwischenzeit einen neuen Partner, von dem sie nun aber wieder getrennt ist.