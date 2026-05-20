Für Mitarbeiter und Langzeitmieter: So viele Wohnungen haben Krümel und ihr Mann mittlerweile auf Mallorca

Am Sonntag (17.5.) gab es mit Folge 6 von "Zwischen Meer & Maloche: Arbeiten, wo andere Urlaub machen" wieder neues Material von den Mallorca-Auswanderern Marion und Daniel Pfaff. "Auf Mallorca wird der Restaurant-Umbau für Krümel zur Nervenprobe. Ihre größte Baustelle: Ehemann Dani und Kumpel Joe", kündigt die Off-Stimme an. "Ich finde die beiden sehr anstrengend", sagt die Gastronomin im Einspieler.

Nach fünf Monaten ist die Eigentumswohnung in Peguera fertig renoviert, allerdings zum Saisonende statt wie geplant zum Saisonstart. Die Übergabe der Wohnung an die neuen Mieter steht an. Beim Fliesen der Terrasse gab es allerdings offenbar Probleme. Die Bauarbeiter hatten zwar angefangen, mussten die Fliesen aufgrund von Unebenheiten jedoch dann wieder herausreißen. "Besser eine Betonterrasse als ein Erdhügel wie davor", kommentiert Dani Pfaff bei der Begehung. Der Kumpel des Paares, Joe Verbeek, sollte den Estrich vorbereiten. Er sei dann so uneben gewesen, dass die Fliesenleger nicht weitermachen konnten, erfährt man später.

Dani Pfaff sieht die Schuld bei den Fliesenlegern. Krümel nimmt sie in Schutz. Das Paar ruft Bauunternehmer Ramón an, der auf allen Baustellen der Pfaffs laut der Off-Stimme "die letzte Instanz" ist. Gute Nachrichten: Noch am selben Tag sollen die Fliesen gelegt werden.

Noch ist die Terrasse nicht fertig: Die Fliesen fehlen. / KabelEins

Den Winter auf Mallorca verbringen

Dann kommen die Mieter an: eine vierköpfige Patchwork-Familie aus Deutschland. Sie wollen zunächst probeweise während der Wintermonate auf der Insel leben. "Mama und Papa wollen später ganz auf die Insel ziehen", sagt die Off-Stimme nur. "Der Garten ist leider noch nicht fertig geworden", entschuldigt sich Krümel bei ihnen. Der Kontakt zur Familie ist über Joe Verbeek zustande gekommen.

"Davon lassen wir uns definitiv nicht schocken und schauen mal, wie es drinnen ausschaut", sagt die Familienmutter. Die Familie ist begeistert. "Es übertrifft alle Erwartungen", so die Insel-Neuankömmlinge. "Die Wohnung war eine Messie-Bude", erinnert die Off-Stimme. Alte Fotos werden eingeblendet. Nach dem Tod des Besitzers stand sie zwei Jahre leer. Dann kauften sie die Pfaffs als Mitarbeiterwohnung während der Hochsaison. 185.000 Euro hat die Wohnung gekostet. Der Umbau war viel teurer als gedacht. Mehr als 50.000 Euro hat das Paar zusätzlich zum Kaufpreis investiert.

Die Neu-Ankömmlinge wollen zunächst nur die Wintermonate auf Mallorca verbringen. / KabelEins

"Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch immer an uns wenden." 900 Euro Kaltmiete kostet die Wohnung. "Ich finde, es ist ein ganz großer Segen, dass wir die Wohnung im Winter vermietet bekommen haben. Die monatliche Belastung läuft ja nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter", sagt Krümel.

Die Familie will Fuß auf der Insel fassen. "Ich hoffe, dass wir das Ganze Schritt für Schritt weiter voranbringen können", so der Familienvater. Immerhin: Zumindest die Dauerbaustelle Mitarbeiterwohnung ist nach Monaten der Renovierung beendet.

So sah die Messie-Wohnung einst aus. / KabelEins

Drei Eigentumswohnungen

Der MZ hat Krümel erzählt, dass sie und ihr Mann in den vergangenen Jahren drei Eigentumswohnungen in Peguera gekauft haben. Alle drei seien vermietet, zwei an Langzeitmieter, die weder im Stadl noch im Schatzi arbeiten. "Die Mieter haben hier ein Feriendomizil und kommen mehrmals im Jahr nach Mallorca", so Krümel. Die dritte Eigentumswohnung, die im Rahmen der Renovierungsarbeiten auch in Folge 6 zu sehen ist, ist im Sommer an Mitarbeiter vermietet, im Winter an die Familie, die auch während der kommenden Nebensaison wieder dort unterkommen wird. "Die erste Eigentumswohnung haben wir vor acht Jahren gekauft, die zweite vor vier Jahren, die letzte letztes Jahr", so Marion Pfaff.

Wie man in dem TV-Format schon sehen konnte, hat das Paar darüber hinaus eine weitere Wohnung angemietet, in der Mitarbeiter unterkommen. "Wir haben sie aktuell nur angemietet, haben aber ein Vorkaufsrecht und warten darauf, dass wir sie kaufen können."

Hatte es vor Jahren noch Personalprobleme gegeben, unter anderem weil die Mitarbeiter der Pfaffs keine bezahlbare Bleibe gefunden haben, hat das Paar mittlerweile genügend Wohnraum. "Wir haben insgesamt Platz für acht Mitarbeiter und damit momentan keine Probleme, immer welche einzustellen", so Pfaff.

Freuen sich, dass sie mittlerweile keine Personalprobleme mehr haben: Daniel und Marion Pfaff. / KabelEins

Fliesendrama im Schatzi

In dem Format geht es später um das Schatzi und den Umbau. Die meisten Arbeiten erledigt Dani Pfaff mit seinem Kumpel Joe Verbeek. Doch auch im Lokal gibt es nun ein Fliesenproblem. Die Fliesen, die im Boden liegen, hatten sie noch übrig. Sie sind 59,5x59,5 Zentimeter groß. Sie haben aber nicht für das ganze Lokal gereicht. Also ist Dani Pfaff losgezogen und hat weitere gekauft. "Du kriegst diese Fliesen nicht", sagt er. Und: Die, die er bekommen habe, ähnliche, seien 60x60 Zentimeter groß.

Es kommt zu Diskussionen zwischen den beiden Männern. "Der Joe wollte es perfekt haben. Für mich wäre es in Ordnung gewesen. Das hättest du eigentlich fast nicht gesehen", sagt der Gastronom, auf die minimal unterschiedliche Farbe anspielend. "Willst du mich verarschen", fragt Joe Verbeek nur.

Dann fällt Krümels Satz, dass sie die beiden "sehr anstrengend" findet. "Die diskutieren manchmal so unnötige Sachen und so lange", sagt sie weiter. "Und schreien sich an und werden laut", so die Mutter eines Sohnes. "Dani ist ein Mensch, der diskutiert gerne. Im Gegensatz zu meiner Wenigkeit", so Krümel. Auch Joe Verbeek diskutiere gerne.

Dani Pfaff findet, dass die beiden gut in der Zeit sind, was die Renovierung betrifft. Krümel widerspricht. "Wir haben jetzt noch neun Wochen", sagt Krümel. Gemacht werden müssen noch die Toilette für Menschen mit Behinderung, die schallisolierten Türen, Streicharbeiten und und und...

"Wir liegen gut in der Zeit, der Ramón muss noch ein bisschen Gas geben", so Dani Pfaff. Seine Frau kann sich nicht vorstellen, dass das Lokal am 3. April eröffnet werden kann.