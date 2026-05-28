Stundenlohn im vierstelligen Bereich: Mallorca-Makler Marcel Remus an der Spitze von RTL-Gehaltsranking

Luxus-Immobilienmakler Marcel Remus war am Mittwochabend (27.5.) live in der RTL-Sendung Stern TV zu sehen. Anlass waren neue Folgen von „Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking“. Die zweite ist am kommenden Mittwoch (3.6.) bei dem Privatsender zu sehen.

Wer die erste Folge am Mittwoch (27.5.) verpasst hat, kann sie sich bei RTL+ ansehen.

Der Mallorca-Resident wurde ins Studio eingeladen, weil er nach wie vor das Gehaltsranking anführt. Moderator Steffen Hallaschka hat ausgerechnet, was Remus' Stundenlohn wäre, wenn er eine 40-Stunden-Woche hätte: 1.500 Euro.

Auf ein Monatseinkommen heruntergebrochen verdient Remus:

Dieses Monatsgehalt kann sich sehen lassen. / RTL

"Es ist schon eine crazy Zahl, wenn man sich das überlegt", kommentiert Remus. Damit nimmt der Makler den Spitzenplatz im RTL-Ranking ein.

"Ich hatte in Mathe eine Fünf. Damals hat kein Mensch an mich geglaubt. Als ich nach Mallorca ausgewandert bin, hat auch keiner auf mich gewartet", sagt Marcel Remus, der laut eigener Aussage sehr dankbar dafür ist, dass er in der Branche so viel Erfolg hat. "Immobilienmakler auf Mallorca zu werden, war jetzt auch nicht die geilste Idee. Da gibt es ja auch schon Makler wie Sand am Meer. Es ist teilweise wie ein Traum und ich kann's gar nicht glauben", so seine Worte.

Den Tag reflektieren

Obwohl er sich keine Geldsorgen mache, sitzt er am Abend "mit seiner Bettdecke da und überlege: War der Tag gut?", gestand er. In der Sendung wurden dann auch Szenen aus der Folge mit Remus eingeblendet , die bereits im Sommer 2025 bei dem Privatsender zu sehen waren.

Moderator Steffen Hallaschka. / RTL

Was denn aus der 6,5-Millionen-Villa in Son Vida wurde, die damals auch vorkam, wollte Hallaschka ebenfalls wissen. Die hat Remus am Ende selbst gekauft. "Ich hab' es (das Haus, Anm. d. Red.) bestimmt 40 Kunden gezeigt und mir den Mund fusselig geredet, wie ein typischer Makler. Irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen. Irgendwann habe ich dem Eigentümer gesagt: "Ich habe einen Kunden und der bin ich." Das Haus heiße "Remus The View" und sei gerade renoviert worden.

Vor allem Kaltakquise

Auch eine zweite Immobilienmaklerin mit um die 10.000 Euro im Monat tritt im Ranking auf, auf Platz 17. Obwohl die Unterschiede zu Remus' Gehalt groß seien, sei es dennoch viel Geld, findet Remus, der laut eigenen Angaben nach wie vor vor allem durch Kaltakquise auf Mallorca Immobilien findet.

"Ich renne durch die schönsten Straßen von Mallorcas und sage: Hallo, hallo, ich bin Marcel Remus: Wollen Sie Ihr Haus verkaufen?" Auch potenzielle Kunden hätte er so schon während des Schäferstündchens gestört. "Die wollten dann natürlich nicht verkaufen", so die Worte des Promi-Maklers.

Ob er auch Neid erlebe, wollte der Moderator wissen. "Nein, Neid ehrlich gesagt, gar nicht so", so Remus' Antwort. Auch als die Sendung mit ihm 2025 ausgestrahlt worden sei, hätten viele Kunden ihm positives Feedback zur Sendung gegeben. Natürlich, daraus macht er kein Geheimnis, haben ihm auch Fernsehformate, allen voran "Mieten, kaufen, wohnen" zum Erfolg verholfen, ebenso wie seine Aktivität in den sozialen Netzwerken. Jeder zweite Käufer komme mittlerweile über Instagram zu ihm.

Marcel Remus war am Mittwochabend (27.5.) zu Gast bei Stern TV. / RTL

Das ist die Geschichte von Marcel Remus

Marcel Remus erlangte einst durch das Vox-Format "Mieten, kaufen, wohnen" größere Bekanntheit. Daneben war er auch bei "Goodbye Deutschland" oder 2022 bei der RTL-Serie "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" zu sehen. Die Doku-Soap zeigte ihn bei der Arbeit in von ihm ausgewählten gemeinnützigen Organisationen. Im Sommer 2023 widmete ihm Vox erneut ein eigenes Format: "Der Mallorca Makler – Marcel Remus und sein Immobilien-Team". Mit seiner Mutter Silke ist Remus 2006 nach Mallorca ausgewandert. Remus ist auf der Insel auch für seine große Sause mit deutschen und internationalen Promis bekannt, die er einmal pro Jahr organisiert.

Auch Ballermann-Sänger im Ranking dabei

Remus war nicht der einzige Mallorca-Promi, der in der Sendung erwähnt wurde. Zu Beginn der Folge werden etwas weniger prominent auch DJ Robin und Jürgen Milski erwähnt. Milski verdiente früher sein Gehalt als Konstruktionsmechaniker bei Ford, erfährt man. 23.500 Euro im Monat habe er in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt verdient, verrät er.

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So viel hat Jürgen Milski in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt verdient. / RTL

Bei seinem Kollegen DJ Robin stieg das Gehalt schlagartig durch den Song "Layla". Davor lag die Gage bei 300 bis 500 Euro, später bei 7.000 Euro. "Ich verdiene im Durchschnitt vor Abzug der Steuern 28.700 Euro", so DJ Robin.