"Der Druck hat mich psychisch so kaputt gemacht": Probleme über Probleme bei Krümel im Schatzi in Peguera

Nur noch eine Folge von "Zwischen Meer und Maloche: Arbeiten, wo andere Urlaub machen" mit Marion und Daniel Pfaff und eigentlich auch den Neu-Auswanderern Don Francis und seiner Frau steht aus. Dann endet die vierte Staffel. Am Sonntag (24.5.) lief Folge 7 bei KabelEins. Darin zu sehen waren zumindest die Pfaffs:

Bei Marion und Daniel Pfaff platzt kurz vor der geplanten Eröffnung des Schatzi "die Bombe", wie die Off-Stimme ankündigt. Dem Personal fehlen die Dokumente, genauer gesagt das Gesundheitszeugnis. Das benötigen alle Mitarbeiter, die in der Küche arbeiten. Bisher liegt es nur von Koch Jürgen vor. "Es ist wie Fahren ohne Führerschein", sagt Daniel Pfaff.

Angst um Ruf des Lokals

Halten sich die Gastronomen nicht daran drohen Bußgelder von Tausenden von Euro und im Worst Case die Schließung des Lokals. "Ich würde nachts nicht mehr schlafen können, wenn ich wüsste, da sind Leute in der Küche, die wissen gar nicht, wie man mit Lebensmitteln umgeht", sagt Krümel, die Angst um den Ruf des Lokals hat. "Wir haben noch nicht mal aufgemacht und schon gehen die Probleme in der Küche los", kommentiert Daniel Pfaff.

Doch nicht nur in der Küche gibt es am Tag vor der Eröffnung Unstimmigkeiten. Daniel Pfaff würde den Restaurantbetrieb mittlerweile sogar streichen, nur Kaffee und Kuchen verkaufen. "Ich finde, wir sollten erst einmal die morgige Neueröffnung streichen", sagt Krümel. Der Druck auf das Gastronomen-Paar ist hoch.

Ein fertiges Lokal sieht anders aus. / KabelEins

Extra einfliegende Gäste

Viele Gäste hätten extra ein Hotel und Flüge gebucht, um pünktlich zur Eröffnung vom Schatzi zu kommen. Krümel würde jetzt noch absagen, das Opening verschieben. "Dieses Hauruck mit einem Vorschlaghammer ist für mich so dumm und naiv von dir, dass ich da gar keine Worte für finde", sagt sie zu ihrem Mann, der am Eröffnungsdatum festhalten will.

Auch in den Innenräumen des Schatzi herrscht noch Baustelle. Zudem fehlt die Bestuhlung. "Die Leute lachen über dich. Die kommen hierher und sagen: Was ist das denn für ein Schwachsinn?", malt Krümel schwarz.

Wird es eine Baustellenparty?

"Manchmal sind Baustellenpartys die geilsten Partys", findet allerdings ihr Mann. Welche Idee hat Betriebsleiterin Vera Wolfram? "Küche wird schwierig morgen", so ihre Einschätzung.

Neun Wochen hatten Daniel Pfaff und sein Kumpel Joe Verbeek Zeit, um den Laden zu renovieren. Sie müssten sich eingestehen, dass sie es nicht geschafft hätten, findet Krümel. "Es ist auch geschäftsschädigend", sagt sie. Kabel, die aus den Wänden schauen, herumstehendes Werkzeug... so beschreibt sie den Zustand. Und all das sollen Gäste bei der Eröffnung sehen?

Der neue Plan: Baustellenparty: Es wird ein Grill aufgebaut. Es gibt kostenlos Bratwurst und Kartoffelsalat sowie Getränke.

Daniel Pfaff hat eine Idee: die Gläserspülmaschine aus dem Stadl könnte den Tag retten. / KabelEins

Ein Problem nach dem anderen

Doch dann taucht ein neues Problem auf: In der Gläserspülmaschine steht das Wasser, läuft nicht ab. Joe Verbeek glaubt, dass die Spülmaschine aus dem Stadl eine Pumpe hat und somit als Ersatz dienen könnte. Daniel Pfaff ist skeptisch. "Jetzt hat er das erste Mal recht gehabt", so Pfaff später über seinen Kumpel. Sie bringen die Spülmaschine auf einem Karren vom Stadl in das nahegelegene Schatzi.

Köchin Marion fehlt das Gesundheitszertifikat. Das Glück: Sie ist gelernte Köchin, kann laut Krümels Recherche online einen Kurs machen. Damit erhält sie innerhalb von nur 24 Stunden das Zertifikat. Noch am selben Abend, dem Abend vor der Eröffnung, soll sie es bekommen.

Mehr als nur Bratwurst mit Kartoffelsalat

Die Köche finden die Idee, dass die Gäste nur Bratwurst und Kartoffelsalat bekommen, nicht gut. Sie versprechen den Pfaffs, dass sie etwas Extravaganteres zaubern können, ein Menü.

Dann hakt es an der Technik. Daniel Pfaff ist im Keller über einen Eimer Wasser gestolpert. Seither funktioniert im Erdgeschoss die Technik nicht mehr. "Es soll nicht sein, dass wir morgen öffnen", denkt Krümel. Nicht einmal ansatzweise hätte sie gedacht, dass das Paar vor so vielen Probleme stehen wird. Ein spanischer Elektriker soll es richten.

"Der Druck hat mich psychisch so kaputt gemacht. Ich stand da, wusste gar nicht, was da abgeht. Warum hauen die da Löcher in die Wand?", sagt Krümel, die sich gleichzeitig freut, dass der Elektriker eine Lösung gefunden hat.

Am späten Nachmittag herrscht auch in der Küche Hochbetrieb. Alles wird für den großen Tag vorbereitet.

Der Vorspann zur nächsten Folge (8) verspricht Drama: Auf der Baustellenparty läuft so ziemlich alles aus dem Ruder. Kaltes Essen, chaotische Kommunikation, Kündigungen...

Ein Video vom Eröffnungstag zeigt, dass die Gäste doch noch Spaß hatten:

Redaktion MZ

Wie die Eröffnungsparty letztlich gelaufen ist, können Sie hier nachlesen.