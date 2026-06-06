Nach dem Fall Collien Fernandes gegen Christian Ulmen: Erneut beschäftigt ein Ehestreit deutscher Promis Gerichte auf Mallorca

Erneut beschäftigt eine tätliche Auseinandersezung zwischen deutschen Prominenten auf Mallorca die spanischen Gerichte. Laut Informationen der "Bild-Zeitung" ist der Ex-Mann der TV-Moderatorin Jana Azizi, der Triathlet Johann Ackermann, von einem Gericht in Palma wegen häuslicher Gewalt im Rahmen eines Ehestreits zu 56 Tagessätzen gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Ackermann bestreitet die Vorwürfe und ist in Berufung gegangen. Eine Bestätigung seitens der Justizsprecherin in Palma steht noch aus.

Laut der "Bild-Zeitung" trug sich der Streit im Februar 2025 zu. Jana Azizi soll Ackermann mitgeteilt haben, dass sie sich von ihm trennen wollte. Daraufhin soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in dessen Verlauf Ackermann seiner damaligen Frau Blutergüsse zugefügt haben soll. Die leichten Verletzungen von Ackermann, darunter Kratzer, wertete das Gericht dem Bericht zufolge als Folgen der "Notwehr bzw. Abwehrreaktion" der Moderatorin. Azizi sei vollständig freigesprochen worden, Ackermann habe zwei Jahre Kontakt- und Näherungsverbot auferlegt bekommen.

"Ich bin von meiner Unschuld überzeugt"

Ackermann weist die Vorwürfe weiterhin zurück. "Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – wir sind in Revision gegangen, ich bin von meiner Unschuld überzeugt“, sagte er am Samstag gegenüber der Mallorca Zeitung. Jana Azizi hat jahrelang das RTL-Magazin "Explosiv" moderiert, Johann Ackermann ist ein erfolgreicher Triathlet. Das Paar hatte im Oktober 2023 in Kroatien geheiratet und war 2024 nach Mallorca gezogen. Ihre Trennung war im Juni 2025 bekannt geworden.

Die spanische Rechtssprechung gilt bei Fällen geschlechtsspezifischer Gewalt als besonders hart. Derzeit beschäftigen sich die Gerichte in Palma auch mit den schweren Anschuldigungen der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann und Kollegen Christian Ulmen. Auch dieses Paar war nach der Pandemie nach Mallorca gezogen.