Porsche-Hochzeit auf Mallorca: Promi-Dinner in Palma, Finca-Party im Inselinneren

Viel Prominenz dieser Tage auf Mallorca. Anlass war am Wochenende die Hochzeitsfeier von Volkswagen-Großaktionär und Porsche-Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Porsche (83) und Gabriela Prinzessin zu Leiningen (63). Das Paar hatte bereits im Dezember 2025 in Salzburg standesamtlich geheiratet, nun galt es am Wochenende auf Mallorca drei Tage lang die Korken knallen zu lassen.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, lud das Ehepaar zunächst am Freitagabend zum Dinner ins Restaurant Botànic im Hotel Can Bordoy in der Altstadt von Palma. Mit dabei: zahlreiche Prominente. Darunter befanden sich der ehemalige deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner mit Gattin Franca Lehfeldt, Ex-Bundeverkehrsminister Andreas Scheuer mit Ehefrau Julia, Mietwagen-Koryphäe Erich Sixt mit Gattin Regine, Fleischfabrikant Clemens Tönnies mit Ehefrau Margit sowie der ehemalige Daimler-Chef Dieter Zetsche mit Gattin Anne.

Zu Essen gab es laut "Bild am Sonntag" Leckereien des chilenischen Spitzenkochs Jhonatan Maldonaldo, der erst im April den Posten in Can Bordoy von seinem Vorgänger Andrés Benítez übernommen hatte. So wurden den Gästen unter anderem Oktopusspieße, Sobrassada vom mallorquinischen Schwein und Tomatentartar mit Thunfisch serviert.

Party auf der Finca im Inselinneren

Am Samstag ging es dann ins Inselinnere, wo auf einer 2025 erworbenen 26.000-Quadratmeter-Finca weitergefeiert wurde. Zum Abschluss der Feierlichkeiten lud das Brautpaar die Gäste am Sonntag in den noblen Lobster Club in Puerto Portals zum Meeresfrüchte-Brunch ein. Wie lange das Ehepaar Porsche danach auf Mallorca verweilt, ist nicht bekannt. Es könnte aber durchaus sein, dass es einige Tage in der familieneigenen Finca dranhängt.