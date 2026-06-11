Von Mallorca nach Las Vegas: Popsängerin Loona hat geheiratet

Sie kennen sich bereits seit 1995, seit 2010 sind sie ein Paar – und seit Anfang des Monats auch Eheleute. Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, hat die auf Mallorca ansässige Sängerin und Reality-TV-Protagonistin Loona ihren Verlobten Mark van der Waal geheiratet. Die Hochzeit fand demnach am 1. Juni in der "Storybook Chapel" in Las Vegas statt. Die Hochzeitsgesellschaft war klein: Nur die ihre Tochter und seine Tochter (beide aus früheren Beziehungen, im Fall von Loona mit DJ Sammy), eine Rednerin und ein Fotograf waren zugegen.

Gegenüber der "Bild-Zeitung" erklärte Loona, dass der Ort der Hochzeit einen persönlichen Grund habe. Im Jahr 2003 habe die Sängerin dort eine Tour abbrechen müssen, weil ihre Mutter im Sterben lag. „Als ich wieder in Las Vegas war, kamen all diese Gefühle zurück. Gleichzeitig dachte ich: So kann ich diese Geschichte in etwas Positives verwandeln“, sagt sie zur "Bild".

Den Heiratsantrag hatte der Bräutigam Ende Oktober 2024 auf großer Bühne gestellt. Rund 10.000 Zuschauer waren bei der "90s Super Show" in der Münchner Olympiahalle dabei, als der Unternehmer um die Hand der Musikerin anhielt. Die Hochzeit fand vor deutlich kleinerem Publikum statt.

Das ist Loona

Zu den bekanntesten Hits des niederländischen Musikprojekts Loona gehören die Songs „Bailando“ oder „Vamos a la playa“. Begonnen hat alles auf Mallorca – als Projekt mit DJ Sammy, der im damaligen "Joy Palace" an der Playa de Palma auflegte, wo Loona als Sängerin angestellt war. Marie-José van der Kolk, so heißt Loona mit bürgerlichem Namen, hat seit 2006 ein Haus mit Pool in Cala Blava (Gemeinde Llucmajor) etwas außerhalb von Palma und verbringt dort inzwischen wieder einen Großteil des Jahres – und das eher anonym. Immer wieder ist sie aber auch in Reality-TV-Formaten zu sehen. Zuletzt Anfang des Jahres beim RTLZWEI-Format "Kampf der Reality Allstars".

Van der Kolk, gelernte Bürokauffrau, feierte 2025 ihr 30. Bühnenjubiläum und spricht fünf Sprachen fließend. Und auch für 2026 hat sie beruflich großes vor: Am 22. November spielt sie in der Turbinenhalle in Oberhausen ihr erstes eigenes Solo-Konzert mit dem Titel "Back in Time".