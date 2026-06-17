Wann kommen die Royals nach Mallorca? Spanische Königsfamilie bestätigt Sommertermine auf der Insel

Die spanische Königsfamilie wird auch in diesem Sommer seine traditionellen Termine auf Mallorca wahrnehmen. Die offizielle Empfangsveranstaltung für Vertreter der mallorquinischen Gesellschaft im Palast Marivent findet nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am 6. August statt.

Der Empfang gilt seit Jahren als einer der festen Punkte im Sommerkalender von König Felipe VI. und Königin Letizia auf der Insel. Im vergangenen Jahr nahmen erstmals auch Prinzessin Leonor und Sofía an dem gesellschaftlichen Termin teil. Auch Altkönigin Sofía, die üblicherweise längere Zeit im Sommer auf der Insel verbringt, wird erwartet. Wer diesmal nicht dabei sein wird, ist ihre treue Begleiterin Irene von Griechenland. Die Schwester der Altkönigin verstarb Anfang des Jahres im Alter von 83 Jahren.

Die Königsfamilie auf Mallorca im Sommer 2024: Altköniginsschwester Irene von Griechenland (links) im Rollstuhl sowie die erst kürzlich verstorbene Freundin der Altkönigin, Tatiana Radziwill. / Ballesteros

Empfang im Marivent Palast

Seit einigen Jahren findet der Empfang im Palast Marivent statt. Daran dürfte sich auch 2026 nichts ändern. Die derzeit laufenden Verbesserungsarbeiten an der Residenz sollen zwischen Ende Juli und der ersten Augusthälfte unterbrochen werden.

2025 waren Leonor und Sofía zum ersten Mal auch dabei. / B. Ramón

Der Aufenthalt von König Felipe VI. fällt in der Regel mit der Regatta Copa del Rey zusammen, an der er teilnimmt. Die diesjährige Ausgabe wird vom 4. bis 8. August in der Bucht von Palma ausgetragen. Das Rahmenprogramm beginnt bereits am 1. August, weshalb der König schon in der letzten Juliwoche auf Mallorca eintreffen könnte, um an Trainings teilzunehmen. Die Siegerehrung ist für den 8. August im Almudaina-Palast vorgesehen und wird vom Monarchen geleitet. Was in diesem Jahr neu sein könnte, ist das Segelboot, mit dem der König antritt. Das Verteidigungsministerium hat für eine Million Euro ein neues Regattaboot für die Marine gekauft.

Auch Königin Letizia hat einen festen Kulturtermin auf der Insel: die Abschlussgala des Filmfestivals Atlàntida. Sie findet in diesem Jahr am Sonntag, 2. August, statt. In früheren Sommern war die Königin bereits einige Tage zuvor nach Mallorca gereist und wurde dort auch mit ihren Töchtern gesehen.

Letizia bei der Abschlussgala des Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. / EFE/Ballesteros

Die Sommeraufenthalte der Königsfamilie auf Mallorca sorgten in den vergangenen Jahren immer wieder für Bilder von Spaziergängen durch Palma, Kinobesuchen, Einkäufen oder Restaurantbesuchen. Vor allem ein Restaurant in Portitxol ist bei den Monarchen besonders beliebt und gehört fest zum Mallorca-Urlaub dazu.

Zukunftspläne der jüngsten Royals

In diesem Jahr kommt hinzu, dass der Aufenthalt kurz vor einem neuen Lebensabschnitt von Prinzessin Leonor steht: Die Thronfolgerin beginnt demnächst ihr Studium der Politikwissenschaften an der Universität Carlos III in Madrid. Derzeit ist sie kurz davor ihre Militärkarriere abzuschließen, wegen der sie das vergangene Jahr im Luftwaffenstützpunkt Alcantarilla in der Region Murcia verbrachte.

Fallschirmspringerin und Kronprinzessin Leonor (Mi.) vor dem Abflug. / Casa de S.M. el Rey

Ihre Schwester Sofía setzt ihr Studium der Politikwissenschaften und Internationalen Beziehungen fort, das sie zunächst in Lissabon begonnen hat und in einigen Monaten in Paris weiterführt. Das letzte Studienjahr wird sie in Berlin abschließen.

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