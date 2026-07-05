40 Jahre Puerto Portals: Promi-Auflauf in Mallorcas Luxushafen

Der Luxushafen Puerto Portals hat am Samstag (4.7.) sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 400 Gäste kamen zu der Jubiläumsfeier im Südwesten Mallorcas, darunter viele vor allem in Spanien bekannte Gesichter aus Fernsehen, Sport, Kultur, Wirtschaft und der Wassersport-Branche.

Fernsehmoderator Joaquín Prat würdigte Puerto Portals als integralen Bestandteil des "mallorquinischen Sommers“ - auch für die auswärtigen Gäste, die ihre Ferien auf Mallorca verbringen. Er erinnerte sich daran, wie seine Familie einst nach dem Abendessen durch den Hafen spazierte. Gemeinsam habe man sich damals vorgestellt, eines Tages „ein beeindruckendes Boot“ zu besitzen. Dieser Traum sei zwar nicht wahr geworden, sagte Prat. Er sei aber sehr glücklich, seine Sommer auf Mallorca zu verbringen.

Zwischen zwei Booten von Frauscher spielte bei der Feier in Puerto Portals ein Streichquartett. / Ana B. Muñoz

Zu den Gästen gehörte auch der spanische Unternehmer und Politiker Mario Conde, der früher tatsächlich eine Yacht in Puerto Portals besaß. Victoria Federica, Tochter der Infantin Elena und Influencerin, posierte vor den bis zu 60 Meter langen Yachten zusammen mit ihrer Freundin, der Unternehmertochter Rocío Laffón. Auch Model und Schauspielerin Mar Flores nahm an der Feier teil. Sie verbringt wie viele der geladenen Gäste regelmäßig den Sommer auf der Insel.

"Mallorca respektiert berühmte Menschen"

Mar Flores sagte, sie sei schon als Kind wegen der Regatten und wegen des Urlaubs nach Mallorca gekommen. Sie sei damit aufgewachsen, die Insel und ihre Privatsphäre zu genießen. Mallorca respektiere berühmte Menschen, sagte sie. Deshalb fühlten sie sich dort sehr wohl.

Unter den Gästen waren außerdem der Showmaster Boris Izaguirre, die Schauspielerinnen Sheila Casas und Sara Jiménez, die Sportlerinnen Lidia Valentín, Estefanía Juan und Eli Pinedo, der mallorquinische Olympia-Kanute Marcus Cooper sowie der Künstler Domingo Zapata. Auch Vertreter wichtiger Institutionen der Balearen, Unternehmer und Fachleute aus der Wasser- und Modebranche nahmen teil. Eingeladen waren zudem Partner, Freunde und Weggefährten der Hafenbetreiber-Familie.

Glückwünsche in Form von Redebeiträgen überreichten der Bürgermeister der Gemeinde Calvià, Juan Antonio Amengual, sowie der balearische Wirtschafts- und Energieminister Alejandro Sáenz de San Pedro.

Deutscher Gründer

Puerto Portals wurde 1986 von dem deutschen Unternehmer Klaus Graf gegründet. Nach seinem Tod übernahm seine Tochter, die MZ-Preisträgerin Corinna Graf, die Leitung. Sie empfing die Gäste gemeinsam mit ihrer Mutter Margarita Graf.

Corinna Graf hatte zu der Feier geladen / Ana B. Muñoz

„Der wichtigste Meilenstein dieser 40 Jahre ist die Anerkennung unserer Kunden und das Ansehen, das Puerto Portals innerhalb und außerhalb der Balearen erreicht hat“, sagte Corinna Graf in ihrer Begrüßung der Gäste.

Zugleich richtete sie den Blick nach vorn, schließlich sei der Hafen in ständigem Wandel begriffen. Das Ziel für die kommenden 40 Jahre sei es, „weiterhin das Gleiche wie immer anzubieten, aber so gut wie nie zuvor“.

Die Feier begann bei Sonnenuntergang. Zum Programm gehörten offizielle Ansprachen am Hauptbecken des Hafens, ein Cocktail mit Speisen von ansässigen Restaurants und Musik. Ein Streicherquartett spielte vom Wasser aus. Später traten The Tutsies auf, anschließend sorgte ein DJ bis in die frühen Morgenstunden für Musik.

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