Wirbel in den USA: Warum die Frau des New Yorker Bürgermeisters mehrere Tage auf Mallorca verbrachte

Rama Duwaji, die Ehefrau des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani, hat offenbar mehrere Tage auf Mallorca verbracht. Wie die „New York Post“ berichtete, reiste die 29-jährige Illustratorin und Keramik-Künstlerin Anfang Juli auf die Insel, um an einem spirituellen Retreat in der Tramuntana teilzunehmen.

Das Retreat mit dem Titel „Die Pflanzen des Korans“ fand vom 1. bis 6. Juli statt und wurde von der Organisation The Women Sanctuary veranstaltet. Die spirituellen Tage richteten sich an Frauen und waren nach Angaben der Organisation in islamischer Tradition, Achtsamkeit und Spiritualität verwurzelt. Auf dem Programm standen demnach Kontemplation, Studium und die Beschäftigung mit Pflanzen, die im Koran eine besondere Bedeutung haben.

Nach Angaben der „New York Post“ war Duwaji nicht nur Teilnehmerin, sondern auch eine der Gastgeberinnen des Treffens. Sie wird von The Women Sanctuary als „Artist in Residence“ geführt. Das Retreat soll 3.400 Dollar gekostet haben. Im Preis enthalten waren laut dem Bericht Unterkunft, Verpflegung, Workshops und spirituelle Aktivitäten.

Durch ihre Teilnahme am Retreat verpasste Duwaji die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Vereinigten Staaten am 4. Juli. Dies sorgte in den USA für Kritik aus dem republikanischen Lager. Konservative Medien griffen zudem auf, dass sie geflogen sei, während New York von einer Hitzewelle betroffen war und ihr Ehemann die Bürger dazu aufrief, ihren Energieverbrauch zu reduzieren.

Das ist The Women Sanctuary

Der Veranstalter The Women Sanctuary beschreibt sich als ein von Frauen gegründetes und geleitetes Retreat-Angebot für Frauen unterschiedlicher Herkunft. Gegründet wurde die Organisation von der Künstlerin und Fotografin Rym Nur. Für das Mallorca-Retreat wurde offenbar ein Haus in Deià gewählt. Auf Bildern in den sozialen Netzwerken der Organisation ist ein renoviertes Haus im rustikalen Stil mit Blick auf das Meer zu sehen.

Laut „New York Post“ soll Duwaji auch bei einem weiteren Retreat auf Korsika mit dem Titel „Maria im Koran“ mitwirken, das vom 9. bis 14. Juli stattfindet.

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