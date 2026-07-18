Kommt selbst der spanische König zur Sonnenfinsternis nach Mallorca?

Die totale Sonnenfinsternis am 12. August könnte einen prominenten Zuschauer haben: König Felipe VI. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schließt der Monarch nicht aus, die totale Sonnenfinsternis am 12. August während seines Mallorca-Urlaubs zu beobachten. Es ist die erste seit mehr als 100 Jahren, die in Spanien zu sehen sein wird.

In der offiziellen Agenda des Königshauses ist dies bislang nicht vorgesehen. Felipe VI. könnte seinen Aufenthalt auf der Insel im August jedoch um einige Tage verlängern. Fest steht, dass der König am 24. Juli in Palma sein wird. An diesem Tag empfängt er im Almudaina-Palast Vertreter der balearischen Institutionen.

Wenige Tage später beginnen die Trainings für die Segelregatta Copa del Rey, die vom 1. bis 8. August stattfindet. Am 2. August endet das Atlàntida Mallorca Film Fest. Königin Letizia ist seit Jahren regelmäßiger Gast und nimmt üblicherweise an der Abschlussgala teil. Am 4. August folgt der traditionelle Empfang für die mallorquinische Gesellschaft im Marivent-Palast.

Zuerst Kolumbien dann eventuell Mallorca

Der bislang letzte geplante Termin Felipes VI. auf Mallorca ist die Übergabe der Pokale der Copa del Rey am 8. August. Zuvor soll der König nach Kolumbien reisen, um an der Amtseinführung von Präsident Abelardo de la Espriella teilzunehmen. Anschließend könnte er noch einige Tage auf Mallorca bleiben und die Sonnenfinsternis von der Insel aus verfolgen.

Wo Felipe VI. das Himmelsspektakel beobachten könnte, ist offen. Angesichts seiner Begeisterung für den Segelsport wäre es denkbar, dass er die Sonnenfinsternis in einem Boot auf dem Meer sehen wird. Auch ein Aussichtspunkt in der Serra de Tramuntana kommt infrage.

Die Balearen-Regierung hat allerdings beschlossen, die Landstraße Ma-10 am Tag der Sonnenfinsternis zu sperren, um ein Verkehrschaos zu vermeiden. Der rund 51,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen Andratx und Pollença soll am 12. August mindestens von 15 bis 21 Uhr nicht befahrbar sein.

Mallorca ist nicht die einzige Möglichkeit für den König. Die Provinzverwaltung von Burgos im Norden Spaniens hat Felipe VI. ebenfalls eingeladen. Damit soll an den Besuch von seines Urgroßvater Alfonso XIII. während der Sonnenfinsternis im Jahr 1905 erinnert werden. In Burgos soll die vollständige Verdunkelung mit rund einer Minute und 44 Sekunden besonders lange dauern. Auch Navarras Regionalpräsidentin María Chivite hatte das Königspaar bereits im Januar eingeladen.

Weitere Pläne auf Mallorca

Am 24. Juli empfängt Felipe VI. um 10 Uhr die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens im Almudaina-Palast. Anschließend trifft er den Präsidenten des balearischen Parlaments, Gabriel Le Senne, Palmas Bürgermeister Jaime Martínez und den Präsidenten des Inselrats von Mallorca, Llorenç Galmés.

Das Königshaus hat die Termine bestätigt. Noch nicht bekannt ist, wann das traditionelle Sommergespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez stattfinden wird.

An die offiziellen Termine auf Mallorca schließt die Königsfamilie gewöhnlich einige private Urlaubstage an einem anderen Ort an. Nach dem Sommer beginnt für Kronprinzessin Leonor das Studium der Politikwissenschaften an der Universität Carlos III in Madrid. Ihre Schwester Sofía setzt ihr Studium der Politikwissenschaften und Internationalen Beziehungen in Paris fort.

Abonnieren, um zu lesen