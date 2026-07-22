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Golf, Restaurantbesuche, Anekdoten: Manuel Neuer und Roger Federer genießen den Sommer auf Mallorca

Der deutsche Fußball-Nationalspieler und der frühere Schweizer Tennisprofi sorgen an verschiedenen Punkten der Insel für Aufsehen

Roger Federer in der Stagier Bar in Palmas Stadtteil Santa Catalina mit Angestellten

Roger Federer in der Stagier Bar in Palmas Stadtteil Santa Catalina mit Angestellten / privat

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César Mateu

Manuel Neuer und Roger Federer sorgen in diesen Tagen auf Mallorca für Aufsehen. Der Nationaltorwart war nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Valldemossa unterwegs und sorgte in Puerto Portals für eine heitere Szene. Der frühere Schweizer Tennisspieler besuchte Golf Son Gual und ein Restaurant in Palma.

Manuel Neuer scherzt mit Angestellten im Lokal Tutto Sensi in Puerto Portals in Calvià.

Manuel Neuer scherzt mit Angestellten im Lokal Tutto Sensi in Puerto Portals in Calvià. / privat

Neuer hat in den vergangenen Tagen verschiedene Bilder aus seinem Inselurlaub geteilt. Dabei verband er Sport, Natur und Gastronomie. Unter anderem fuhr er mit dem Fahrrad durch die Serra de Tramuntana, besuchte Valldemossa und genoss Terrassen mit Blick aufs Meer.

Neuer scherzt in Puerto Portals

Während seines Aufenthalts war Neuer auch im Restaurant „Tutto Sensi“ in Puerto Portals in Calvià zu Gast. Dort kam es zu einem locker-heiteren Plausch mit einem Mitarbeiter des Lokals. Der Mann stammt aus Uruguay und fragte Neuer, wer der beste Fußballer seines Landes sei.

Neuer antwortete lachend mit drei Namen: Darío Rodríguez, Gustavo Varela und Vicente Sánchez. Die Auswahl war kein Zufall. Alle drei spielten mit dem heutigen Torhüter von Bayern München beim FC Schalke 04, als Neuer seine ersten Schritte im Profifußball machte.

Golf statt Tennis

Der frühere Schweizer Tennisprofi ist inzwischen ein regelmäßiger Gast auf der Insel. Auf dem ersten Foto seines aktuellen Aufenthalts spielte er Golf in Son Gual an der Schnellstraße Palma–Manacor. Der Club veröffentlichte selbst ein Bild seines Besuchs in den sozialen Netzwerken und schrieb dazu lakonisch: „Bei einer Runde Golf.“

Einige Stunden später machte Federer in der „Stagier Bar“ in Santa Catalina Halt. Das Restaurant, das lateinamerikanische und mediterrane Wurzeln verbindet, veröffentlichte ein Foto mit dem 20-maligen Grand-Slam-Sieger. Dazu schrieb das Lokal: „Eine wahre Ehre, heute eine Sportlegende empfangen zu haben. Danke, Roger Federer, dass du unser Restaurant gewählt hast. Es war uns eine Freude, dich bei uns zu haben.“

Golf-Fan Roger Federer gab auch ein Gastspiel auf dem Court von Son Gual.

Golf-Fan Roger Federer gab auch ein Gastspiel auf dem Court von Son Gual. / privat

Federer wird zum Sommer-Stammgast auf Mallorca

Roger Federer, der seine Karriere 2022 beendet hat, wird immer mehr zu einem Stammgast im Sommer auf Mallorca. Im April 2025 spielte er im Mallorca Country Club in Calvià Tennis. Im Juli stand er mit Rafa Nadal im Pula Golf in Son Servera auf dem Platz.

Hinzu kommen mehrere Besuche in der Rafa Nadal Academy in Manacor. Sie zeigen auch die enge Freundschaft, die Federer und Nadal seit Jahren verbindet.

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Mit Besuchen wie denen von Federer und Neuer zeigt sich Mallorca auch in diesem Sommer wieder als eines der bevorzugten Ziele prominenter Sportler.

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