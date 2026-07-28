Überraschender Kurztrip nach Mallorca: Altkönig Juan Carlos I. und Ex-Tennisstar Rafael Nadal schmeißen Party für Unternehmer

Überraschender Kurzbesuch auf Mallorca: Nach jahrelanger Abwesenheit ist der im Exil lebende Altkönig Juan Carlos I. am Sonntag (26.7.) für eine Blitzvisite auf die Insel gekommen. Anlass war eine Geburtstagsfeier für den Unternehmer Miguel Arias. Dieser ist eng mit dem Aufstieg von Puerto Portals verbunden und Teilhaber des traditionsreichen Restaurants Flanigan. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wurde das Essen gemeinsam von Juan Carlos und dem ehemaligen Tennisstar Rafael Nadal als Überraschung organisiert. Sie gelten als gemeinsame Freunde von Arias.

An dem Festessen nahmen nahezu alle Mitglieder der spanischen Königsfamilie teil – mit Ausnahme des Familienzweigs um Felipe VI. Anwesend waren unter anderem Altkönigin Sofía, die ihren Ehemann damit nach sieben Jahren erstmals wieder auf der Insel traf, ihre Töchter, die Infantinnen Elena und Cristina, sowie deren Kinder und damit die Enkel des Königspaares. „Da habt ihr mir ja etwas eingebrockt“, reagierte Arias spontan auf das unerwartete Geburtstagsgeschenk seiner Freunde.

Zuletzt 2019 auf Mallorca getroffen

Juan Carlos, Nadal und Arias waren zuletzt im Oktober 2019 auf Mallorca zusammengekommen. Damals nahm der Unternehmer als Teil des kleinen Gefolges des Königspaares an der Hochzeit Nadals mit María Francisca Perelló in Sa Fortalesa teil. Personen, die Juan Carlos während seines Aufenthalts begleiteten, bezeichneten das Wiedersehen als einen glücklichen Moment für den emeritierten König. Er sei am folgenden Morgen sehr zufrieden abgereist.

Zu einer Begegnung mit Felipe VI. und Königin Letizia kam es während des Kurzbesuchs nicht. Das Königspaar verbrachte den Sonntag mit Menschen, die aufgrund der Brände auf dem Festland in die Hauptstadt evakuiert worden waren. Es wird erwartet, dass das Königspaar in den kommenden Tagen auf die Insel reist. Königin Letizia wird am Sonntag (3.8.) bei der Abschlussgala des Atlàntida Film Fest erwartet.

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