Cristiano Ronaldo vor Mallorca gesichtet – Rätselraten über seine Hochzeit

Fußballstar Cristiano Ronaldo, seine Verlobte Georgina Rodríguez und sein Sohn Cristiano Jr. sind gemeinsam an Bord ihrer Yacht vor Mallorca gesichtet worden. Der Aufenthalt auf der Insel ist inzwischen fast schon Tradition: Seit mehreren Jahren wählt die Familie Mallorca als eines ihrer bevorzugten Sommerziele, um zwischen den zahlreichen beruflichen Verpflichtungen abzuschalten.

Cristiano und Georgina sind seit 2016 ein Paar und verlobten sich im August 2025 – nach fast zehn Jahren Beziehung. Der Fußballstar überreichte ihr einen mehrere Millionen Euro teuren Verlobungsring mit einem ovalen Diamanten von schätzungsweise 40 bis 45 Karat. Georgina verkündete die Nachricht anschließend mit einer emotionalen Botschaft in den sozialen Netzwerken. Seitdem hält das Paar nahezu alle Einzelheiten der Hochzeitsvorbereitungen aus der Öffentlichkeit heraus. Georgina hat jedoch bereits angedeutet, dass sie von einer intimen Feier abseits großer gesellschaftlicher Veranstaltungen träumen.

Gerüchte um den Hochzeitstermin

In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Gerüchte über den Termin und den Ort der Hochzeit. Portugiesische Medien berichteten, die Trauung könne nach dem Ende der Weltmeisterschaft auf Madeira, der Heimatinsel Cristianos, stattfinden – mit einer kirchlichen Zeremonie in der Kathedrale von Funchal und einem anschließenden Empfang in einem Luxushotel. Zuletzt gewann die Vermutung an Bedeutung, dass sich das Paar bereits an diesem Wochenende, am 1. August, in der Quinta da Regaleira im portugiesischen Sintra das Jawort geben könnte. Mehrere Medien mit Kontakten zum Umfeld des Paares dementierten diesen Termin jedoch. Es gebe weder eine offizielle Bestätigung noch eine belastbare Grundlage für die Spekulationen.

Während die Hochzeitsfrage weiterhin offenbleibt, hat Cristiano sportlich ein bedeutendes Kapitel abgeschlossen. Nach Portugals Niederlage gegen Spanien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 beendete er seine WM-Karriere und bestätigte, dass dies seine letzte Endrunde gewesen sei. Bei dem Turnier wurde er zudem zum ersten Fußballer der Geschichte, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften ein Tor erzielte. Damit baute er einen Rekord aus, den bislang kein anderer Spieler erreichen konnte.

Nach dem Ausscheiden erklärte ein sichtlich bewegter Cristiano vor den Medien, er gehe „mit ruhigem Gewissen“, nachdem er alles für seine Nationalmannschaft gegeben habe. Nun nutzt die Familie die freien Tage auf Mallorca zur Erholung, bevor der Fußballer zur Vorbereitung auf die neue Saison zu seinem saudischen Verein zurückkehrt.