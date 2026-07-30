Hollywood-Auflauf vor Mallorca: Jennifer Aniston und Courtney Cox urlauben mit Pedro Pascal auf der Gigayacht "Rising Sun"

Jennifer Aniston hat sich auch in diesem Sommer wieder für Mallorca als Urlaubsziel entschieden – diesmal mit einer engen Freundin und prominenter Begleitung. Die Schauspielerin landete am Dienstag, 28. Juli, gemeinsam mit Courtney Cox in einem Privatjet am Flughafen Son Sant Joan. Mit Cox stand sie zehn Jahre lang für die Kultserie „Friends“ vor der Kamera, in der sie Rachel Green und Monica Geller spielten – zwei der beliebtesten Fernsehfiguren der 1990er- und 2000er-Jahre. Zur Reisegruppe gehören außerdem Pedro Pascal, Jason Bateman und dessen Frau Amanda Anka sowie Anistons Freund Jim Curtis.

Auf diesem Schiff machen die Stars Urlaub

Nach der Landung machten sich die Stars auf den Weg zum Hafen von Palma. Dort gingen sie an Bord der „Rising Sun“, einer 138 Meter langen Gigayacht des Medienmilliardärs David Geffen. Das Schiff verfügt über fünf Decks, die ganz auf Erholung, Freizeit und gesellschaftliches Leben ausgerichtet sind, und zählt zu den größten Privatyachten der Welt.

Die "Rising Sun" vor Cap dels Falcons (Archivbild) / YO!

Im Laufe der Jahre waren an Bord bereits Prominente wie Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Paul McCartney, Oprah Winfrey und Kris Jenner zu Gast. Die „Rising Sun“ ist im Sommer regelmäßig vor Mallorca anzutreffen. Besonders die Gewässer vor Sa Foradada haben sich zu einem festen Anlaufpunkt der Gigayacht entwickelt. Die Gruppe wurde dabei fotografiert, wie sie den Tag an Bord genoss – mit Badepausen im Meer, Gesprächen in der Sonne und Ausflügen mit den Beibooten der „Rising Sun“.

Pedro Pascal, bekannt aus „The Mandalorian“ und „The Last of Us“, war bereits einige Tage zuvor auf einer anderen Yacht vor Mallorca gesichtet worden. Damals war er mit einer weiteren Freundesgruppe unterwegs, zu der unter anderem Jason Bateman und Judd Apatow gehörten.

Die "Rising Sun" in der Bucht von Palma (Archivbild). / Manuel R. Aguilera

Treffpunkt für Hollywood-Stars

Für Aniston, die auch in der Serie „The Morning Show“ zu sehen ist, ist es die erste Mallorca-Reise seit fast einem Jahr. Ihr Aufenthalt bestätigt einmal mehr einen Trend, der sich Sommer für Sommer wiederholt: Mallorca hat sich zu einem bevorzugten Treffpunkt für Hollywoodstars entwickelt, die in den Buchten und dem kristallklaren Wasser der Insel Abstand vom Rampenlicht suchen – zumindest teilweise.