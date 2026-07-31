Waldbaden auf Mallorca: So genießt Cristiano Ronaldo die Tramuntana

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo, der derzeit seinen Urlaub auf Mallorca verbringt, hat in der Serra de Tramuntana ein Waldbad genommen. Darauf deutet zumindest ein Beitrag seiner Partnerin Georgina Rodríguez auf Instagram hin. Die Fotos, die sie am Freitag (31.7.) veröffentlichte, sind mit dem Begriff „Shinrin-yoku“ versehen. Dabei handelt es sich um eine traditionelle japanische Praxis des bewussten Eintauchens in die Natur, die im Deutschen als Waldbaden bezeichnet wird. Ziel ist es, langsam und achtsam durch den Wald zu gehen und die Umgebung mit allen fünf Sinnen wahrzunehmen.

Auch auf dem Meer unterwegs

Den Bildern nach zu urteilen, beschränkt sich das Naturerlebnis bei Ronaldo allerdings nicht nur auf den Wald. Zu sehen sind Aufnahmen an Bord seiner neuen Luxusyacht, einer Azimut Grande 27 Metri, sowie auf dem Meer, wo sein Sohn mit einem Jetski vor der Küste Mallorcas unterwegs ist.

Die Insel gehört seit Jahren zu den bevorzugten Urlaubszielen des Fußballstars und seiner Familie. Regelmäßig verbringen Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez hier ihre Sommerferien, um abzuschalten. Das Paar ist seit 2016 zusammen und verlobte sich im August 2025 nach fast zehn Jahren Beziehung. Damit verdichten sich die Spekulationen über eine baldige Hochzeit.