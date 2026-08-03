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Wie ein "Märchen": So schwärmt Cristiano Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez von Mallorca

Die Influencerin teilt weiter fleißig Fotos vom gemeinsamen Urlaub vor Mallorcas Küste

Glücklich im Urlaub: Georgina Rodríguez und die beiden Cristiano Ronaldos Jr. und Sr.

Glücklich im Urlaub: Georgina Rodríguez und die beiden Cristiano Ronaldos Jr. und Sr. / @georginagio

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Redaktion MZ

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Seit einigen Tagen verbringt Fußballstar Cristiano Ronaldo mit seinem ältesten Sohn Cristiano Jr. und seiner Verlobten Georgina Rodríguez seinen Sommerurlaub auf einer Yacht vor Mallorca. Die vier jüngeren Kinder des Paares sind augenscheinlich nicht mit dabei. Nachdem das Paar in den ersten Tagen bereits Fotos von den gemeinsamen Aktivitäten – etwa beim Waldbaden – gepostet hatte, hat Rodríguez nun auf Instagram nachgelegt.

Als "cuento de hadas" – zu Deutsch Märchen – bezeichnet sie dort die gemeinsamen Tage mit ihrem künftigen Angetrauten und dessen Sohn. Die Familie verbringt die Tage vor allem in der Natur. So lässt sich Rodríguez an einer felsigen Küste von einem kleinen Wasserfall besprenkeln.

Cristiano Jr. ist derweil zu sehen, wie er auf einem Jetski über das Meer braust. Ansonsten wird im Meer geplantscht. Zu essen gibt es den Bildern zufolge auf der Yacht unter anderem Garnelen und Steak.

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Lange dürfte der Urlaub nicht mehr andauern. Bereits am 15. August startet Cristiano Ronaldos Club Al-Nassr in Saudi-Arabien in die neue Saison.

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